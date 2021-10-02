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Генпрокуратура рассматривает более десяти версий покушения на Шефира

Генпрокуратура рассматривает более десяти версий покушения на Шефира

УНІАН

Помощник Зеленского пересел на бронированное авто.

Генпрокурор Ирина Венедиктова назвала количество версий покушения на помощника президента Сергея Шефира.

Об этом она сказала во время брифинга в Трускавце, где проходит заседание фракции "Слуга народа".

По ее словам, правоохранители рассматривают более десяти версий обстрела автомобиля чиновника. "Что касается версий. Они были озвучены сразу. Я тогда сказала, что есть две основные версии, но мы не исключаем и другие. У нас более 10 версий, с которыми мы работаем. Мы их не исключаем", — рассказала руководитель генеральной прокуратуры.

В свою очередь, Шефир, который вместе с президентом Владимиром Зеленским приехал на Прикарпатье, после покушения пересел на бронированное авто. "Некоторые журналисты не говорили бы, что это не инсценировка, если бы был смертельный исход", — сказал помощник президента журналистам.

Напомним, утром 22 сентября у Киева неизвестный из леса обстрелял авто Сергея Шефира — вторая, бизнес-партнеров и помощника Владимира Зеленского. Ранения в ногу получил водитель — это 58-летний Александр Иванько. Во время стрельбы он не остановился, а наоборот нажал на газ и дотянул машину до стоянки супермаркета.

Пули, которыми обстреляли машину первого помощника президента Сергея Шефира, изготовленные в Венгрии. Расследовать покушение на Шефира украинским правоохранителям помогать ФБР.

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