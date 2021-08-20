Генпрокуратура завершила расследование дела Медведчука и Козака: какие обвинения предъявят в суде

Народных депутатов подозревают в государственной измене и разграблении национальных ценностей.

Досудебное расследование по делу об обвинении народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака завершено.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице генпрокурорка Ирина Венедиктова.

"Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. Отныне материалы производства открыты стороне защиты. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд", — написала она в соцсети.

Материалы уголовного производства уже в пятницу, 20 августа, будет открыт народному депутату Виктору Медведчуку, который находится под домашним арестом. Материалы по Тарасу Козака выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя, по словам Ирины Венедиктов, основные следственные действия в отношении него также завершены.

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"Двое народных депутатов Украины подозреваются в причастности к тяжким преступлениям. Народные избранники, которые присягали на верность Украине и обязывались защищать ее суверенитет и независимость, обоснованно подозреваются в измене Родине и оказании помощи агрессору в одно из самых тяжких времен нашей истории", — объявила Ирина Венедиктова, отметив, что в Офисе генпрокурора готовы к обвинениям в преследовании оппозиции, информационным атакам и препятствованию работе.

В своем сообщении Ирина Венедиктова напомнила, что двух народных депутатов Украины обвиняют в том, что они совместно с должностными лицами органов власти Российской Федерации и другими лицами совершили покушение на разграбление национальных ценностей - незаконной добычи нефти и газа на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, которые в соответствии с Конституцией Украины является собственностью украинского народа.

"Следствие располагает доказательствами, что подозреваемые передали оккупационной власти материальную и документальную базу по разработке месторождения "Глубокая". Оно расположено в прикерченском шельфе Черного моря в исключительной (морской) экономической зоне Украины. Без помощи этих нардепов РФ понадобились бы годы и огромные ресурсы для освоения участка с перспективными запасами более чем 38 млрд грн ", - отметила генпрокурорка.

По данным следствия, народные депутаты Украины, действуя в соответствии с указаниями представителей органов государственной власти Российской Федерации, осуществляли сбор информации о местах дислокации воинских формирований Украины и их боевой подготовки, оказывали содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб Украине для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве.

Речь идет о передаче конфиденциальной информации по одной из военных частей украинской армии, а также об активном участии в разработке так называемого проекта "Луч", который должен способствовать формированию в Украине необходимого для РФ общественного мнения, принятию выгодных для РФ управленческих, экономических, политических решений.

Напомним, ранее Апелляционный суд Киева оставил народного депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь", кума Путина Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом как минимум до 7 сентября.

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