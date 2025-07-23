Генпрокурор Кравченко прокомментировал слухи о делах в отношении руководителей НАБУ и САП

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко

Реклама

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что в его кабинете не обсуждались уголовные производства по руководителям Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Об этом Кравченко заявил на брифинге.

На прямой вопрос о наличии таких дел Кравченко ответил: "У меня в кабинете такие производства не звучали".

Реклама

В то же время, директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил, что сейчас распространяются слухи о возможном подозрении ему. Однако он подчеркнул, что готов к такому развитию событий.

«Такая информация действительно присутствует. Она распространяется. Дать ей оценку сейчас сложно. Будет подозрение – я не боюсь, будем отстаивать свои права в суде. Буду считать это очередным давлением на Национальное антикоррупционное бюро. Я полностью готов к этому развитию событий, буду с коллективом до конца. Сейчас основная задача — сохранить коллектив как основную ценность Национального антикоррупционного бюро и работать над тем, чтобы исправить произошедшее», — заявил Кривонос.

Напомним, ранее Кравченко заявил, что проверит, имеет ли Национальное антикоррупционное бюро право расследовать все дела, ныне находящиеся в его производстве.

Напомним, Верховная Рада 22 июля приняла законопроект №12414, фактически ликвидирующий независимость антикоррупционных органов — НАБУ и САП — и фактически подчиняющий их деятельность генпрокурору. Этот документ уже подписал президент Украины Владимир Зеленский .

Реклама

Принятие такого закона возмутило часть украинского общества, поэтому вечером люди вышли с протестами на улицы Киева, Львова и Днепра. Среди лозунгов, скандированных участниками, были «Позор!» и «Руки прочь от НАБУ и САП!»