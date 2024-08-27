Генпрокурор о незаконном выезде за границу нардепа Дмитрука: "Ему кто-то помогал"

Эти лица должны быть установлены.

Скандальный пророссийский нардеп Артем Дмитрук пересек границу Украины. В этом ему, безусловно, кто помогал.

Об этом сказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин на форуме "Украина-2024. Независимость".

"Мы понимаем, что этот человек пересек государственную границу не самостоятельно, ему кто-то помогал. И возможно среди тех, кто помогал, могут быть должностные лица разных органов. Мы прилагаем все усилия, чтобы их установить"

Напомним, по факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы народным депутатом Украины правоохранители открыли уголовное производство. Речь идет об Артеме Дмитруке.

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