Генпрокурор об усилении борьбы с контрабандой: в бюджет не поступило около 300 млрд грн

Генпрокурор об усилении борьбы с контрабандой: в бюджет не поступило около 300 млрд грн

Большинство экспортно-импортных операций в Украине совершаются с нарушением таможенных правил, что приводит не только к потере бюджета, но и является предпосылкой для дальнейшей преступной деятельности.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела в Измаильской окружной прокуратуре оперативное совещание с руководителями Винницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской областных прокуратур и Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона. Прокуроры отчитались о результатах работы и влиянии на обеспечение законности с учетом специфики южного региона.

Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины, Ирина Венедиктова подчеркнула необходимость усиления противодействия незаконному перемещению товаров через государственную границу и нарушением таможенного законодательства.

"Мы должны консолидировать усилия, чтобы прекратить организованные потоки незаконного товарооборота и бороться с контрабандой жестко, как с экономическим терроризмом против Украины. Впервые в истории Украины СНБО ввела персональные санкции в топ-десятку контрабандистов и 79 юридических лиц, связанных с ними. Четверка из топ-контрабандистов именно на территории Одесской области занимается противоправной деятельностью, связанной с доставкой различных товаров из Европы и Китая, вне таможенного контроля ", — отметила Венедиктова.

По расчетам специалистов, в результате этих процессов в госбюджет не поступило не менее 300 млрд гривен.

"Только за 6 месяцев открыто более двух сотен уголовных производств, подавляющее большинство из которых уже направлены в суд. В завершенных процессах наложен арест на имущество на сумму 779 тыс. гривен — это в 7 раз больше, чем в прошлом году. В среднем ежедневно в суд мы направляем по одному уголовному производству в отношении контрабандистов", — добавила генпрокурорка.

Участники совещания согласились, что подход к решению проблемы контрабанды должен быть комплексным и состоять не только по усилению контроля на таможне и границе, но и включать в себя определенные законодательные изменения, а также закрытие пробелов на внутреннем рынке, которые дают жизнь контрабандным схемам.

Напомним, в Донецкой области заработал первый центр, где с обидчиками в семьях работать психологи. По словам Венедиктовой, противодействие домашнему насилию - приоритетное направление работы прокуратуры.

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