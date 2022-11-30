Генпрокурор открыл уголовное производство по незаконному обогащению народного депутата Аллахвердиевой

Генпрокурор Андрей Костин таки открыл уголовное производство по незаконному обогащению народного депутата от Слуги Народа Ирины Аллахвердиевой.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

Согласно украинскому законодательству производство относительно народных депутатов может открывать только генеральный прокурор.

"Генпрокурор Костин наконец-то сообщил, что открыл дело по народной депутатке от Слуги Народа Аллахвердиевой. Произошло это лишь после того, как мы в ЦПК сначала получили отказ об открытии дела, а затем все же через ВАКС обязали генпрокурора зарегистрировать производство. Теперь этот кейс будут расследовать НАБУ и САП. Сейчас же надеемся, что уже скоро швейцарские часы Аллахвердиевой за 310 тысяч грн с 11 белыми бриллиантами будут среди доказательств по делу, а не на руке нардепа. Как и 14,4 млн грн, которые якобы подарил ей отец, официально не получавший миллионные доходы за последние годы", — говорится в сообщении.

В Центре противодействия коррупции добавили, что случай с депутатом Аллахвердиевой заставит депутатов и чиновников правильно декларировать свое состояние.

Напомним, что депутат Ирина Аллахвердиева подозревается в незаконном обогащении на 20 млн гр. В своей декларации она соврала о подарках от отца, у которого нет таких доходов.

Ранее сообщалось, что суд арестовал президента УАФ Павелко. Следствие считает, что при оплате станков УАФ переплатила компании-прокладке из Эмиратов миллион евро.

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