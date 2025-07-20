Генпрокурор отреагировал на ДТП с участием работника прокуратуры

В Киеве работник прокуратуры сбил женщину / © Getty Images

Реклама

Генеральный прокурор Руслан Кравченко решил взять под личный контроль дело о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло поздно вечером в Голосеевском районе Киева 19 июля.

Об этом он сообщил в Телеграм.

Генпрокурор обнародовал видеозапись происшествия, зафиксированную камерой уличного наблюдения. Он подробно описал обстоятельства произошедшего, отметив, что виновник сначала скрылся с места ДТП, однако впоследствии был задержан.

Реклама

«Андрей Молочный является главным специалистом отдела органов прокуратуры, но не прокурором. Время наезда подтверждено записью — 23:25», — уточнил он.

Он отметил, что около 23:35 госслужащий органов прокуратуры Андрей Молочный выехал на тротуар, где сбил пешехода — женщину, которая, к счастью, осталась жива.

Руслан Кравченко заявил, что будет представлять интересы потерпевшей в суде. Он отметил неприемлемость подобных нарушений моральных и правовых норм, назвав этот случай позором для всей системы.

Напомним, в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры сбил женщину и скрылся с места аварии. Потерпевшая осталась жива, но получила травмы.

Реклама