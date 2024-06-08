Генпрокурор шокировал количеством украинских военнопленных, подвергающимся пыткам

В России до 90% украинских военнопленных испытывают физические и моральные пытки.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин со ссылкой на результаты первого так называемого скрининга – неофициального разговора с военнопленными, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в российском плену украинцы испытывают разного рода пытки из-за бесчеловечного отношения, а также физическое, в том числе сексуальное, и ментальное насилие.

"Система, созданная Россией, — это система пыток и бесчеловечного обращения в отношении тех, кто оказывается в их руках — на оккупированных территориях или на территориях РФ", — подчеркнул он.

Комментируя эти данные, руководитель команды Международного уголовного суда (МУС) в Украине Бренда Голлис подчеркнула, что дело не столько в количестве, сколько в тенденциях, что "определенная категория подвергается пыткам, что есть определенные виды пыток".

“Это все необходимо знать, чтобы получить необходимые доказательства, свидетельства. Мы не рассматриваем индивидуальные случаи, мы рассматриваем широкую картину, представляющую преступления", – пояснила она.

Напомним, младший лейтенант российской оккупационной армии Алексей Киприн с позывным "Барс" и группа других оккупантов издевались над пленными военными ВСУ в Харьковской области. На попавших в Сеть кадрах россияне ведут связанных украинских военных лесом, бьют их и угрожают расстрелять.

Читайте также: