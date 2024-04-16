Сколько гражданских украинцев погибли в результате военных преступлений РФ: генпрокурор шокировал данными

В настоящее время идентифицировано 556 подозреваемых в совершении военных преступлений.

На сегодня зарегистрировано более 126 тысяч военных преступлений, совершенных оккупантами. В результате агрессии РФ в Украине погибли более 12 тысяч гражданских лиц, в том числе 543 детей.

Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Завершено расследование в отношении 386 человек, обвинительные акты в отношении них направлены в суд. 105 человек уже получили приговоры за военные преступления", – отметил генпрокурор.

Украина совместно с международными партнерами развивает сеть всеобъемлющей ответственности за преступления агрессора. По словам Костина, речь идет о:

национальные расследования;

взаимодействие с международными механизмами правосудия, в частности, Международным уголовным судом;

двустороннее и многостороннее сотрудничество со странами, расследующими международные преступления России;

обеспечение компенсации ущерба в связи с военными преступлениями неприятеля.

"Для завершения этой системы не хватает одного ключевого элемента — Специального международного трибунала по преступлению агрессии, которое будет иметь юрисдикцию, чтобы судить "тройку", — добавил Костин.

Ранее стало известно, сколько украинцев стали жертвами насильственных исчезновений.

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