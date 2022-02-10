Генсек НАТО провел разговор с Зеленским по поводу российских войск на границах

Генсек НАТО провел разговор с Зеленским по поводу российских войск на границах

Альянс продолжит политическую и практическую поддержку Украины.

В четверг, 10 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним ситуацию на фоне наращивания военной мощи Российской Федерации у границ нашего государства.

Об этом он сообщил в официальном аккаунте Twitter.

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"НАТО продолжит политическую и практическую поддержку Украины, партнера, которого мы высоко ценим. Призываем Россию снизить напряжение и соблюдать путь диалога, чтобы найти мирное решение", — написал генсек НАТО.

Президент Украины пока не прокомментировал разговор с генсеком НАТО.

Напомним, 10 февраля на территории Беларуси начались российско-белорусские военные учения "Союзная решительность-2022".

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