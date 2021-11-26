Генсек НАТО сообщил о необычной концентрации российских сил у границ Украины

Россия сконцентрировала возле украинских границ танки, артиллерию, вооруженные подразделения, дроны и системы радиоэлектронной борьбы.

В пятницу, 26 ноября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что одной из тем встречи глав МИД стран-участников Альянса, которая состоится в Риге (Латвия) 30 ноября и 1 декабря, станет сосредоточение российских сил у границ Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Генсек НАТО на пресс-конференции отметил, что необычайно большая концентрация российских сил в регионе фиксируется уже во второй раз в этом году.

В этот раз разведка Североатлантического союза зафиксировала танки, артиллерию, подразделения с тяжелым вооружением, дронами и системами радиоэлектронной борьбы.

“Это наращивание военной мощи неспровоцировано и непонятно. Это повышает напряженность и создает опасность просчетов. Россия должна продемонстрировать прозрачность, снизить напряженность и эскалацию", — заявил Столтенберг.

По словам Столтенберга, на сегодняшний день у НАТО "нет уверенности в намерениях России", но Альянс видит "то, что Россия делала против Украины раньше и продолжает делать".

Напомним, ранее в НАТО выразили обеспокоенность действиями России из-за применения оружия в космосе, о чем свидетельствует проведение испытаний системы вооружений, в результате которой был уничтожен спутник.

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