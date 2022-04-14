Генсек ООН считает, что война в Украине может привести к нищете более 20% человечества

Генсек ООН считает, что война в Украине может привести к нищете более 20% человечества

Может наступить голод.

Война в Украине может привести к тому, что более 1/5 человечества будут жить в нищете.

Об этом заявил генсек Организации объединенных наций Антониу Гутерриш в Twitter.

По его словам, может наступить нужда и голод в масштабах, невиданных десятилетиями.

"Единственное крепкое решение войны и ее последствий для самых бедных и уязвимых людей в мире – это мир", — сказал он.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что зверская война России в Украине создала огромную, глобальную пропасть в сфере соблюдения прав человека, особенно после разоблачения фактов военных преступлений россиян в украинских городах. Народы и правительства в каждом регионе выступают с осуждением и призывают привлечь виновных к ответственности.

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