Генштаб назвал четыре самых горячих направления на фронте: подробности

Украинские защитники наносят противнику эффективное огневое поражение, истощая оккупантов по всей линии боевого столкновения.
Стала известна оперативная информация по состоянию на 23.00 24.05.2024 по российскому вторжению.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в социальных сетях.
Оборонительная операция Сил обороны продолжается, наши войска дают отпор наступательным действиям русских оккупантов.
Горячей остается ситуация на Купянском, Покровском, Краматорском и Харьковском направлениях.
В настоящее время произошло 90 боевых столкновений. Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку из воздуха. Украинские воины дают бой врагу, а в отдельных направлениях – сами осуществляют результативные штурмовые действия для улучшения устойчивости обороны и восстановления позиций.
В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных (с применением трех ракет) и 33 авиационных удара (в том числе 47 КАБ), применил 224 дрона-камикадзе. Совершил более 2200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.
- На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отражены 10 атак в районах Липцев, Тихого и Волчанска. Продолжается бой вблизи населенного пункта Старица. Ситуация контролируется. Кроме того, украинские защитники штурмовыми действиями оттесняют врага от переднего края обороны, на отдельных участках преуспевают.
- В этом направлении группировка оккупационных войск потеряла еще около сотни человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили пять орудий, два автомобиля, одну единицу специальной техники. Повреждены четыре артиллерийские системы, три автомобиля и две единицы спецтехники. Также нанесено поражение по девяти блиндажам окупантов.
- В Купянском направлении противник 17 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили, в частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Стельмаховка, Новоегоровка, Дружелюбовка и Невское. В настоящее время продолжаются бои вблизи Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки. На двух последних участках враг имеет частичный успех, ситуация напряжена. Силами обороны Украины принимаются активные меры по стабилизации ситуации.
- На Лиманском направлении были отражены три попытки противника продвинуться в районах Тернов и Серебрянского леса.
- На Северском направлении количество атак агрессора к вечеру возросло до пяти. Наши защитники остановили по два штурмовых действия врага в районах Белогоровки и Спорного. В то же время, еще один бой вблизи села Спирное продолжается. Захватчик успеха не имеет.
- На Краматорском направлении было отражено 13 попыток противника приблизиться к Временному Яру. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация напряженная, но контролируемая нашими подразделениями.
- На Покровском направлении в течение суток российские кафиры продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино. Имеют частичный успех восточнее Евгеньевки. В общей сложности произошло 15 боевых столкновений. Наши защитники принимают активные меры по восстановлению утраченного положения.
- На этом направлении общие потери противника сегодня составляют уже 240 человек, из которых 58 — убитыми и 182 — ранеными. Кроме того, уничтожены три танка и станция РЭБ. Повреждены два танка, один БТР и четыре авто противника.
- На Кураховском направлении подразделения Сил обороны отразили атаки врага вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Наиболее напряженной останутся ситуация южнее Константиновки и южнее Владимировки. В общей сложности произошло восемь боевых столкновений. Ситуация под контролем наших войск.
- На Времивском направлении ситуация значительных изменений не претерпела. Произошли два боевых столкновения. Потери позиций в районе Старомайорского не допущены.
- На Ореховском направлении русские захватчики предприняли одну неудачную попытку продвинуться в сторону Новоданиловки.
- На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу три попытки врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок.
- На остальных направлениях существенных изменений ситуация не претерпела.
Украинские защитники наносят противнику эффективное огневое поражение, истощая оккупантов по всей линии боевого столкновения.
"Присоединяйтесь к Силам обороны! Вместе мы непобедимы! Слава Украине!", — говорится в сообщении.
Ранее речь шла о том, что фиксируется наращивание врагом сил на границах. Речь идет о Сумщине и Черниговщине.
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