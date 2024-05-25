Генштаб назвал четыре самых горячих направления на фронте: подробности

Стала известна оперативная информация по состоянию на 23.00 24.05.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в социальных сетях.

Оборонительная операция Сил обороны продолжается, наши войска дают отпор наступательным действиям русских оккупантов.

Горячей остается ситуация на Купянском, Покровском, Краматорском и Харьковском направлениях.

В настоящее время произошло 90 боевых столкновений. Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку из воздуха. Украинские воины дают бой врагу, а в отдельных направлениях – сами осуществляют результативные штурмовые действия для улучшения устойчивости обороны и восстановления позиций.

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных (с применением трех ракет) и 33 авиационных удара (в том числе 47 КАБ), применил 224 дрона-камикадзе. Совершил более 2200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отражены 10 атак в районах Липцев, Тихого и Волчанска. Продолжается бой вблизи населенного пункта Старица. Ситуация контролируется. Кроме того, украинские защитники штурмовыми действиями оттесняют врага от переднего края обороны, на отдельных участках преуспевают.

произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отражены 10 атак в районах Липцев, Тихого и Волчанска. Продолжается бой вблизи населенного пункта Старица. Ситуация контролируется. Кроме того, украинские защитники штурмовыми действиями оттесняют врага от переднего края обороны, на отдельных участках преуспевают. В этом направлении группировка оккупационных войск потеряла еще около сотни человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили пять орудий, два автомобиля, одну единицу специальной техники. Повреждены четыре артиллерийские системы, три автомобиля и две единицы спецтехники. Также нанесено поражение по девяти блиндажам окупантов.

В Купянском направлении противник 17 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили, в частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Стельмаховка, Новоегоровка, Дружелюбовка и Невское. В настоящее время продолжаются бои вблизи Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки. На двух последних участках враг имеет частичный успех, ситуация напряжена. Силами обороны Украины принимаются активные меры по стабилизации ситуации.

противник 17 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили, в частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Стельмаховка, Новоегоровка, Дружелюбовка и Невское. В настоящее время продолжаются бои вблизи Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки. На двух последних участках враг имеет частичный успех, ситуация напряжена. Силами обороны Украины принимаются активные меры по стабилизации ситуации. На Лиманском направлении были отражены три попытки противника продвинуться в районах Тернов и Серебрянского леса.

были отражены три попытки противника продвинуться в районах Тернов и Серебрянского леса. На Северском направлении количество атак агрессора к вечеру возросло до пяти. Наши защитники остановили по два штурмовых действия врага в районах Белогоровки и Спорного. В то же время, еще один бой вблизи села Спирное продолжается. Захватчик успеха не имеет.

количество атак агрессора к вечеру возросло до пяти. Наши защитники остановили по два штурмовых действия врага в районах Белогоровки и Спорного. В то же время, еще один бой вблизи села Спирное продолжается. Захватчик успеха не имеет. На Краматорском направлении было отражено 13 попыток противника приблизиться к Временному Яру. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация напряженная, но контролируемая нашими подразделениями.

было отражено 13 попыток противника приблизиться к Временному Яру. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация напряженная, но контролируемая нашими подразделениями. На Покровском направлении в течение суток российские кафиры продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино. Имеют частичный успех восточнее Евгеньевки. В общей сложности произошло 15 боевых столкновений. Наши защитники принимают активные меры по восстановлению утраченного положения.

в течение суток российские кафиры продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино. Имеют частичный успех восточнее Евгеньевки. В общей сложности произошло 15 боевых столкновений. Наши защитники принимают активные меры по восстановлению утраченного положения. На этом направлении общие потери противника сегодня составляют уже 240 человек, из которых 58 — убитыми и 182 — ранеными. Кроме того, уничтожены три танка и станция РЭБ. Повреждены два танка, один БТР и четыре авто противника.

На Кураховском направлении подразделения Сил обороны отразили атаки врага вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Наиболее напряженной останутся ситуация южнее Константиновки и южнее Владимировки. В общей сложности произошло восемь боевых столкновений. Ситуация под контролем наших войск.

подразделения Сил обороны отразили атаки врага вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Наиболее напряженной останутся ситуация южнее Константиновки и южнее Владимировки. В общей сложности произошло восемь боевых столкновений. Ситуация под контролем наших войск. На Времивском направлении ситуация значительных изменений не претерпела. Произошли два боевых столкновения. Потери позиций в районе Старомайорского не допущены.

ситуация значительных изменений не претерпела. Произошли два боевых столкновения. Потери позиций в районе Старомайорского не допущены. На Ореховском направлении русские захватчики предприняли одну неудачную попытку продвинуться в сторону Новоданиловки.

русские захватчики предприняли одну неудачную попытку продвинуться в сторону Новоданиловки. На Приднепровском направлении , на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу три попытки врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок.

, на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу три попытки врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок. На остальных направлениях существенных изменений ситуация не претерпела.

Украинские защитники наносят противнику эффективное огневое поражение, истощая оккупантов по всей линии боевого столкновения.

"Присоединяйтесь к Силам обороны! Вместе мы непобедимы! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Ранее речь шла о том, что фиксируется наращивание врагом сил на границах. Речь идет о Сумщине и Черниговщине.

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