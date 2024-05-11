Генштаб о наступлении на Харьковщине, ночные обстрелы приграничья: главные новости ночи 11 мая 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Генштабе рассказали о ситуации в Харьковской области Читать далее –>
- США в срочном порядке продадут Украине три системы HIMARS: какая причина Читать далее –>
- В РФ заявили о "прилете" по предприятию в Белгородской области Читать далее –>
- В Харькове во второй раз за ночь раздаются взрывыЧитать далее –>
- Политолог объяснил, почему на ядерные угрозы Путина уже почти никто не реагирует Читать далее –>
Читайте также: