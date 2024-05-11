Генштаб о наступлении на Харьковщине, ночные обстрелы приграничья: главные новости ночи 11 мая 2024 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

В Генштабе рассказали о ситуации в Харьковской области Читать далее –>

США в срочном порядке продадут Украине три системы HIMARS: какая причина Читать далее –>

В РФ заявили о "прилете" по предприятию в Белгородской области Читать далее –>

В Харькове во второй раз за ночь раздаются взрывы Читать далее –>

Политолог объяснил, почему на ядерные угрозы Путина уже почти никто не реагирует Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.