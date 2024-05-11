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Генштаб о наступлении на Харьковщине, ночные обстрелы приграничья: главные новости ночи 11 мая 2024 года

Генштаб о наступлении на Харьковщине, ночные обстрелы приграничья: главные новости ночи 11 мая 2024 года

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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  • США в срочном порядке продадут Украине три системы HIMARS: какая причина Читать далее –>
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