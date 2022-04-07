Генштаб обновил данные о боевых потерях оккупантов по состоянию на 7 апреля

Данные уточняются.
По состоянию на 7 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 18,9 тысяч человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 07.04 ориентировочно составили:
- личного состава около 18900 человек,
- танков ‒ 698 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1891 ед,
- артиллерийских систем – 332 ед,
- РСЗО — 108 ед,
- средства ПВО — 55 ед,
- самолетов – 150 ед,
- вертолетов – 135 ед,
- автомобильной техники — 1358 ед,
- корабли /катера — 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 111.
- специальная техника – 25.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 42-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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