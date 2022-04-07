Генштаб обновил данные о боевых потерях оккупантов по состоянию на 7 апреля

Генштаб обновил данные о боевых потерях оккупантов по состоянию на 7 апреля

Данные уточняются.

По состоянию на 7 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 18,9 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 07.04 ориентировочно составили:

личного состава около 18900 человек,

танков ‒ 698 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1891 ед,

артиллерийских систем – 332 ед,

РСЗО — 108 ед,

средства ПВО — 55 ед,

самолетов – 150 ед,

вертолетов – 135 ед,

автомобильной техники — 1358 ед,

корабли /катера — 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 111.

специальная техника – 25.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 42-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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