ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
495
Время на прочтение
1 мин

Генштаб обновил потери РФ: сколько окупантов ликвидировано за сутки

Украинские бойцы 19 ноября нанесли россиянам урон в живой силе и в технике.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Армия РФ

Армия РФ / © Associated Press

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 850 российских окупантов. Так, общие боевые РФ достигли 1 161 230 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы общие потери РФ

Сообщается, что общие боевые потери противника от 24.02.22 до 18.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1161230 (+850) человек

  • танков — 11356 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23595 (+1)

  • артиллерийских систем — 34511 (+12)

  • РСЗО — 1546 (+1)

  • средства ПВО — 1247

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 82086 (+293)

  • крылатые ракеты — 3940

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 67635 (+56)

  • специальная техника — 4001 (+1).

Ранее говорилось, что потери РФ в Украине пересекли новую психологическую отметку.

Так, по состоянию на утро 18 ноября ВСУ уничтожили 1160380 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 960 военных. Данные уточняются.

Дата публикации
Количество просмотров
495
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie