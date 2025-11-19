- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 495
- Время на прочтение
- 1 мин
Генштаб обновил потери РФ: сколько окупантов ликвидировано за сутки
Украинские бойцы 19 ноября нанесли россиянам урон в живой силе и в технике.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 850 российских окупантов. Так, общие боевые РФ достигли 1 161 230 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Каковы общие потери РФ
Сообщается, что общие боевые потери противника от 24.02.22 до 18.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1161230 (+850) человек
танков — 11356 (+1)
боевых бронированных машин — 23595 (+1)
артиллерийских систем — 34511 (+12)
РСЗО — 1546 (+1)
средства ПВО — 1247
самолетов — 428
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 82086 (+293)
крылатые ракеты — 3940
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 67635 (+56)
специальная техника — 4001 (+1).
Ранее говорилось, что потери РФ в Украине пересекли новую психологическую отметку.
Так, по состоянию на утро 18 ноября ВСУ уничтожили 1160380 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 960 военных. Данные уточняются.