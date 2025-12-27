- Дата публикации
Генштаб опроверг заявления Путина о захвате важных городов в Донецкой и Запорожской областях
Генштаб ВСУ и ЦПИ официально опровергли заявления россиян о якобы захвате украинских городов — Гуляйполя, Мирнограда и части Константиновки, приведя факты о провальных штурмах врага и реальной линии фронта.
Кремль пытается выдать желаемое за действительное и отчитывается о фейковых победах. Заявления российского диктатора Владимира Путина об «успехах» армии РФ на поле боя не подтверждаются фактами.
Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ, а также в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО.
Гуляйполе и Мирноград: ситуация тяжелая, но контролируемая ВСУ
В Генштабе подчеркнули, что сообщения из Кремля о захвате этих городов являются ложью.
Гуляйполе (Запорожье) Ситуация сложная, но оборонная операция продолжается. Украинские воины продолжают уничтожать пехотные группы захватчиков прямо в городе. В ЦПИ подтвердили, что враг не имеет контроля над городом и не смог там закрепиться.
Мирноград (Донечина): Оперативная обстановка остается тяжелой. Однако врагу не удается реализовать планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации, поэтому в ход идет дезинформация.
Также опровергнут фейк о захвате поселка Степногорск Запорожской области, где продолжаются тяжелые бои, но контроль остается за Силами обороны.
Константиновка: провал штурма 26 декабря
Отдельно военные сообщили о ситуации в Константиновке Донецкой области. Заявления россиян о контроле над «половиной города» – это выдумки.
«26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма и выдвинулись колонной в направлении Константиновки. В результате успешных действий украинских защитников были уничтожены два танка противника с оборудованием для разминирования, а вражескую пехоту ликвидировали наши БПЛА», — Генштаб привел пример успешной обороны.
Силы обороны продолжают удерживать рубежи и уничтожать врага на подступах к городу.
Хроника лжи: Купянск и Покровск.
Военные напомнили, что это не первая попытка РФ захватить города в телевизоре.
Купянск: Руководство РФ несколько раз рапортовало о взятии города, но ВСУ уволили ряд населенных пунктов на севере, зачистили большую часть города и блокировали остатки врага.
Покровск: Агрессор рассказывает о его увлечении еще с конца сентября прошлого года. Реальность — оборона города длится уже 17 месяцев , а противник терпит там колоссальные потери.
Для кого этот спектакль
В Генштабе уверены: ложь россиян ориентирована, прежде всего, на иностранных партнеров и активизировалась именно во время разговоров о мирных переговорах.
Истинной ценой этих «виртуальных побед» реальные потери оккупационной армии, которые ежедневно составляют по меньшей мере 1000 убитых и раненых.
Напомним, ВСУ сообщили, что происходит возле Гуляйполя , назвав ситуацию «очень тяжелой». Россияне планируют дистанционно заменять логистические пути в Гуляйполь, чтобы отрезать украинские войска.