Россияне врут об успехах на фронте

Реклама

Кремль пытается выдать желаемое за действительное и отчитывается о фейковых победах. Заявления российского диктатора Владимира Путина об «успехах» армии РФ на поле боя не подтверждаются фактами.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ, а также в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Гуляйполе и Мирноград: ситуация тяжелая, но контролируемая ВСУ

В Генштабе подчеркнули, что сообщения из Кремля о захвате этих городов являются ложью.

Реклама

Гуляйполе (Запорожье) Ситуация сложная, но оборонная операция продолжается. Украинские воины продолжают уничтожать пехотные группы захватчиков прямо в городе. В ЦПИ подтвердили, что враг не имеет контроля над городом и не смог там закрепиться.

Мирноград (Донечина): Оперативная обстановка остается тяжелой. Однако врагу не удается реализовать планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации, поэтому в ход идет дезинформация.

Также опровергнут фейк о захвате поселка Степногорск Запорожской области, где продолжаются тяжелые бои, но контроль остается за Силами обороны.

Константиновка: провал штурма 26 декабря

Отдельно военные сообщили о ситуации в Константиновке Донецкой области. Заявления россиян о контроле над «половиной города» – это выдумки.

«26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма и выдвинулись колонной в направлении Константиновки. В результате успешных действий украинских защитников были уничтожены два танка противника с оборудованием для разминирования, а вражескую пехоту ликвидировали наши БПЛА», — Генштаб привел пример успешной обороны.

Силы обороны продолжают удерживать рубежи и уничтожать врага на подступах к городу.

Реклама

Хроника лжи: Купянск и Покровск.

Военные напомнили, что это не первая попытка РФ захватить города в телевизоре.

Купянск: Руководство РФ несколько раз рапортовало о взятии города, но ВСУ уволили ряд населенных пунктов на севере, зачистили большую часть города и блокировали остатки врага.

Покровск: Агрессор рассказывает о его увлечении еще с конца сентября прошлого года. Реальность — оборона города длится уже 17 месяцев , а противник терпит там колоссальные потери.

Для кого этот спектакль

В Генштабе уверены: ложь россиян ориентирована, прежде всего, на иностранных партнеров и активизировалась именно во время разговоров о мирных переговорах.

Истинной ценой этих «виртуальных побед» реальные потери оккупационной армии, которые ежедневно составляют по меньшей мере 1000 убитых и раненых.

Напомним, ВСУ сообщили, что происходит возле Гуляйполя , назвав ситуацию «очень тяжелой». Россияне планируют дистанционно заменять логистические пути в Гуляйполь, чтобы отрезать украинские войска.