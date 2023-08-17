Генштаб озвучил ситуацию на основных направлениях фронта: утреняя сводка 17 августа 2023 года

Стала известна оперативная информация по состоянию на 06.00 17.08.2023 по российскому вторжению.

Начались пятьсот сороковые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Об этом сообщает Генштаб в социальных сетях.

За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 82 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушения подверглась портовая инфраструктура в Одесской области, жилые дома и другая гражданская инфраструктура Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепровской и Херсонской областей.

По уточненной информации, в результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожены 2 крылатых ракеты Х-35/Х-59 и 16 вражеских БпЛА "Shahed-136/131".

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Красной Зари, Ветеринарного, Казачьей Лопани, Гатищого, Рогани Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Блешня Черниговской области; Турья, Степок, Грабовское Сумской области и Волчанск, Волчанские Хутора, Охримовка, Потихоново, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Купянска, Петропавловки, Подолов, Табаевки, Песков-Радковских, Чернещины Харьковской области и Надежды Луганской области. Вел бесполезные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Ольшана, Петропавловка, Чернещина Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 20 населенным пунктам, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Выемка, Переездное, Раздолевка, Пазено Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Ивановки, Приволье, Миньковки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Андреевка, Белая Гора, Дилиевка, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Тонечко, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Парасковеевка, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Благодатного, Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Водяное, Богоявленко, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное и Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Омельник, Новоандреевка, Каменское, Плавное, Лукьяновское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Крещеновка, Новодмитровка, Николаевка, Садовое, Зеленовка, Берегово, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Российские захватчики продолжают использование гражданской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В населенном пункте Шевченковской Запорожской области российские военнослужащие обустроили территорию гражданского дома под полевой госпиталь, где на лечении находятся более 30 раненых окупантов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу. Также нашими защитниками уничтожено 8 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Запад готовит Украину к новому наступлению 2024 года.