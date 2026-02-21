Генштаб подтвердил поражение военного завода в российской Удмуртии ракетами "Фламинго"

Ракета «Фламинго» / © скриншот с видео

Подразделения Ракетных войск и артиллерии ВСУ в ночь на 21 февраля нанесли удар по предприятию ВПК «Воткинский завод» в городе Воткинск, Удмуртская Республика, Россия крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго».

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в Facebook.

«В ночь на 21 февраля подразделения Ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удар, используя крылатые ракеты FP-5 „Фламинго“. Поражено предприятие военно-промышленного комплекса „Воткинский завод“ в городе Воткинск (Удмуртская Республика, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты уточняются», — говорится в сообщении.

«Воткинский завод» имеет следующие функции: производство межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-24 «Ярс», «Ярс-С», «Ярс-М», баллистических ракет ЗМ-30 (Р-30) «Булава» для подводных лодок проекта 955А «Борей-А»; баллистических ракет типа 9М723-1 для ОТРК «Искандер-М» и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

Также, по предварительной информации, подразделениями сил обороны поражен Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области РФ, задействованный в обеспечении потребностей российской армии. На территории предприятия зафиксирован пожар. Масштабы уточняются.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен состав горюче-смазочных материалов врага в Донецке и мастерскую по производству и обслуживанию БпЛА в районе Новой Каракубы.

А в Родах во временно оккупированной Запорожской области Силы обороны нанесли поражение по составу материально-технических средств захватчиков.

Потери врага и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Напомним, в ночь на 21 февраля произошли взрывы в российском городе Воткинске, что в республике Удмуртия — на расстоянии более 1400 км от границы с Украиной. Очевидцы сообщают об ударе дронов по военному заводу. В российских Telegram-каналах пишут, что перед взрывами был слышен «характерный гул» в небе.