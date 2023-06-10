Генштаб показал, как воины ВСУ в Британии учатся воевать в лесах (фото)

ВСУ в Британии овладевают навыками ведения боевых действий в лесной местности.
Генштаб ВСУ показал, как украинские военные в Британии проходят тренировки по ведению позиционных и противозасадных боевых действий в условиях леса.
Соответствующие фото показала пресс-служба Генштаба.
"Под экспертным руководством инструкторов Вооруженных сил Швеции новобранцы Вооруженных Сил Украины становятся профессионально подготовленными и готовыми к боевым условиям при защите Украины от российского агрессора", — говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что эта подготовка позволяет украинским военным получить необходимые тактические умениями, повысить безопасность и профессионализм действий Вооруженных Сил Украины, чтобы военнослужащие могли умело использовать полученные знания для защиты Украины.
Отмечается, что занятия по ведению боевых действий в лесистой местности проходят в рамках многонациональной учебной операции "ИНТЕРФЛЕКС" по базовой общевойсковой подготовке личного состава ВС Украины. Они проходят в Великобритании.
Напомним, недавно стало известно, что первые группы украинских пилотов уже отправились в Британию учиться овладевать современными самолетами типа F-16.
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