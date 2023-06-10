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Генштаб показал, как воины ВСУ в Британии учатся воевать в лесах (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
203
Время на прочтение
2 мин
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ВСУ в Британии овладевают навыками ведения боевых действий в лесной местности / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
ВСУ в Британии овладевают навыками ведения боевых действий в лесной местности / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
ВСУ в Британии овладевают навыками ведения боевых действий в лесной местности / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
ВСУ в Британии овладевают навыками ведения боевых действий в лесной местности / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ВСУ в Британии овладевают навыками ведения боевых действий в лесной местности.

Генштаб ВСУ показал, как украинские военные в Британии проходят тренировки по ведению позиционных и противозасадных боевых действий в условиях леса.

Соответствующие фото показала пресс-служба Генштаба.

"Под экспертным руководством инструкторов Вооруженных сил Швеции новобранцы Вооруженных Сил Украины становятся профессионально подготовленными и готовыми к боевым условиям при защите Украины от российского агрессора", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что эта подготовка позволяет украинским военным получить необходимые тактические умениями, повысить безопасность и профессионализм действий Вооруженных Сил Украины, чтобы военнослужащие могли умело использовать полученные знания для защиты Украины.

Отмечается, что занятия по ведению боевых действий в лесистой местности проходят в рамках многонациональной учебной операции "ИНТЕРФЛЕКС" по базовой общевойсковой подготовке личного состава ВС Украины. Они проходят в Великобритании.

Напомним, недавно стало известно, что первые группы украинских пилотов уже отправились в Британию учиться овладевать современными самолетами типа F-16.

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Дата публикации
Просмотры
203
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