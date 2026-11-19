- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 185
- Время на прочтение
- 2 мин
Генштаб потролил новые удары по Крымскому мосту
В ночь на 19 ноября Крымский мост подвергся новой атаке. Движение им снова перекрыли
В ночь на 19 ноября Силы обороны Украины снова нанесли удар по Крымскому мосту.
Это подтвердил Генштаб.
«Вооруженные Силы Украины приветствуют мост Васко да Гама (Лиссабон) со званием самого длинного моста в Европе!» — говорится в сообщении.
Издание «Крымский ветер» сообщило о по меньшей мере 8 взрывах в районе моста.
Атаку на Крымский мост подтвердил и гауляйтер Крыма Сергей Аксенов. На своей странице в Telegram он написал, что движение по мосту временно перекрыто.
Удары по Крымскому мосту — что известно
В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся очередной атаке, после которой один из дорожных пролетов упал в воду вместе с арочной конструкцией переправы.
Владимир Зеленский заявил, что это был результат уже седьмого этапа операции, которая реализовывалась несколько недель, была разработана и координировалась Службой безопасности совместно с Генеральным штабом ВСУ. Воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭС и другие определенные объекты на пути к финальной цели.
Издание The Guardian писало, что украинская атака на Крымский мост стала серьезным ударом по России в преддверии встречи Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Шэньчжэне. Время операции могло быть выбрано по политическим соображениям.
В случае полного прекращения движения по мосту значение сухопутного маршрута через оккупированный юг Украины возрастет. В частности, речь идет о трассе Р-280 из Ростова, которую, по данным издания, украинские беспилотники атакуют уже несколько месяцев.