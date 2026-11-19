Крымский мост / © ТСН.ua

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В ночь на 19 ноября Силы обороны Украины снова нанесли удар по Крымскому мосту.

Это подтвердил Генштаб.

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«Вооруженные Силы Украины приветствуют мост Васко да Гама (Лиссабон) со званием самого длинного моста в Европе!» — говорится в сообщении.

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Издание «Крымский ветер» сообщило о по меньшей мере 8 взрывах в районе моста.

Атаку на Крымский мост подтвердил и гауляйтер Крыма Сергей Аксенов. На своей странице в Telegram он написал, что движение по мосту временно перекрыто.

Удары по Крымскому мосту — что известно

В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся очередной атаке, после которой один из дорожных пролетов упал в воду вместе с арочной конструкцией переправы.

Владимир Зеленский заявил, что это был результат уже седьмого этапа операции, которая реализовывалась несколько недель, была разработана и координировалась Службой безопасности совместно с Генеральным штабом ВСУ. Воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭС и другие определенные объекты на пути к финальной цели.

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Издание The Guardian писало, что украинская атака на Крымский мост стала серьезным ударом по России в преддверии встречи Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Шэньчжэне. Время операции могло быть выбрано по политическим соображениям.

В случае полного прекращения движения по мосту значение сухопутного маршрута через оккупированный юг Украины возрастет. В частности, речь идет о трассе Р-280 из Ростова, которую, по данным издания, украинские беспилотники атакуют уже несколько месяцев.

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