Генштаб пригрозил России за удар по Сумам: Наш ответ будет жестким

Удар по Сумам

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В Генштабе ВСУ прокомментировали кровавый ракетный удар России по центру города Сумы сегодня, 13 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

«В день великого христианского праздника, Вербное воскресенье, российские войска совершили очередное преступление против человечности: нанесли удар баллистическими ракетами по центру города Сумы. Погибли и получили ранения десятки мирных людей», — говорится в сообщении.

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Военные подчеркивают, что враг, не достигнув стратегических успехов на поле боя вновь прибегает к своей привычной тактике — воюет с мирным населением, грубо нарушая международное право, законы и обычаи войны. Генштаб уверяет, что ответ Сил обороны на террористические действия РФ будет жестким.

«Россия в очередной раз демонстрирует: она не стремится к миру. Ее цель — посеять страх. Но Россия получит только нашу ярость и неотвратимое возмездие. Наш ответ будет жестким. Мы будем уничтожать окупантов, их военные объекты, вооружение и технику — везде, где бы они ни были. Российские военные преступления не имеют срока давности. Преступники должны понести заслуженное наказание», — отмечают в Генштабе.

Напомним, что по обновленным данным, в результате ракетного удара РФ по Сумам погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, из них 15 детей.