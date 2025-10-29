Генштаб проверяет секретность карт, которые опубликовал полковник Манько

Полковник Валентин Манько обнародовал фото с картами

Обнародованные руководителем Управления Штурмовых войск полковником Валентином Манько фотографии с картами, вероятно, боевых действий должен оценить эксперт по вопросам тайн.

Об этом сообщили в Главном управлении коммуникации Вооруженных Сил Украины в ответ на запрос издания «Еспресо».

Представители Генштаба называют карты, опубликованные полковником Манько в соцсети ТикТок, «топографическими».

«Наличие (или отсутствие) сведений с ограниченным доступом в информации, распространенной полковником Валентином Манько, может быть установлено только после осуществления соответствующей оценки. Информирование общественности по данному вопросу возможно после проведения такой оценки экспертом по вопросам тайн в соответствии с распределением полномочий», — сообщили в Главном управлении коммуникаций ВСУ.

Ранее волонтер и общественный активист Сергей Стерненко назвал обнародованные карты «тайными», отметив, что распространение таких материалов может помочь врагу.

Сам Валентин Манько заверил, что карты не подпадают под гриф «секретно» и не содержат информацию для служебного пользования.

«Это обычная карта Google Map, на которую я сам лично нанес отметки, что за нами, а что нет», — пояснил он.

В DeepState отметили, что информация на одной из карт полковника существенно отличается от той, которая отражена на их собственных картах.

В Сети некоторые пользователи высказали предположение, что эти фото — намеренный вброс, чтобы запутать россиян.

Напомним, ранее ТСН.ua опубликовал все подробности скандала с картами полковника Валентина Манько.