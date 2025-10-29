- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 575
- Время на прочтение
- 1 мин
Генштаб проверяет секретность карт, которые опубликовал полковник Манько
В Генштабе ВСУ еще не имеют экспертной оценки опубликованных на фото в соцсети топографических карт.
Обнародованные руководителем Управления Штурмовых войск полковником Валентином Манько фотографии с картами, вероятно, боевых действий должен оценить эксперт по вопросам тайн.
Об этом сообщили в Главном управлении коммуникации Вооруженных Сил Украины в ответ на запрос издания «Еспресо».
Представители Генштаба называют карты, опубликованные полковником Манько в соцсети ТикТок, «топографическими».
«Наличие (или отсутствие) сведений с ограниченным доступом в информации, распространенной полковником Валентином Манько, может быть установлено только после осуществления соответствующей оценки. Информирование общественности по данному вопросу возможно после проведения такой оценки экспертом по вопросам тайн в соответствии с распределением полномочий», — сообщили в Главном управлении коммуникаций ВСУ.
Ранее волонтер и общественный активист Сергей Стерненко назвал обнародованные карты «тайными», отметив, что распространение таких материалов может помочь врагу.
Сам Валентин Манько заверил, что карты не подпадают под гриф «секретно» и не содержат информацию для служебного пользования.
«Это обычная карта Google Map, на которую я сам лично нанес отметки, что за нами, а что нет», — пояснил он.
В DeepState отметили, что информация на одной из карт полковника существенно отличается от той, которая отражена на их собственных картах.
В Сети некоторые пользователи высказали предположение, что эти фото — намеренный вброс, чтобы запутать россиян.
Напомним, ранее ТСН.ua опубликовал все подробности скандала с картами полковника Валентина Манько.