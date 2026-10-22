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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Генштаб сообщил о рекордных потерях армии РФ в сутки: сколько оккупантов "закобзонили"

Обычно число потерь российских войск в сутки, о котором информирует Генштаб ВСУ, не превышает двух тысяч человек.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Оккупанты

Оккупанты / © Associated Press

Генеральный штаб ВСУ заявил, что за сутки 21 октября силы РФ потеряли убитыми и ранеными около 2250 человек, а в целом за время полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 1572790 своих военных.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Пять наибольших суточных потерь противника в личном составе:

  • 21.10.2026 — 2250 человек

  • 19.12.2024 — 2200 человек

  • 18.10.2026 — 2100 человек

  • 27.09.2026 — 2090 человек

  • 28.11.2024 — 2030 человек

«Три из пяти самых высоких показателей приходятся на сентябрь и октябрь 2026 года. Предыдущий рекорд продержался около двух лет», — уточнили в ведомстве.

С начала 2026 года общие потери российского агрессора в личном составе составляют около 363 820 человек. С 24 февраля 2022 года армия РФ потеряла 1 572 790 военнослужащих.

Напомним, украинская контрнаступательная операция «Вивальди» разгромила северный фланг российских оккупантов и сорвала масштабный план Кремля по окружению «Пояса крепостей». ВСУ выбили врага за реку Жеребец и разгромили 144-ю мотострелковую дивизию РФ. Продвижение врага на фронте фактически остановлено.

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