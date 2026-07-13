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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
829
Время на прочтение
1 мин

Генштаб сообщил о рекордных потерях РФ - что и сколько "минуснули" ВСУ

Россия продолжает терять живую силу и технику на фронте Украины. За предыдущие сутки украинские защитники уничтожили еще 1600 оккупантов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Оккупанты

Оккупанты / © Associated Press

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1600 российских военных. Также было уничтожено немало техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери России в войне по состоянию на 13 июля 2026 года:

  • личного состава — около 1 420 690 (+1 600) человек

  • танков — 12 125 (+5)

  • боевых бронированных машин — 24 931 (+3)

  • артиллерийских систем — 45 865 (+58)

  • РСЗО — 1 929 (+1)

  • средства ПВО — 1 489 (+4)

  • самолетов — 437

  • вертолетов — 353.

  • наземные робототехнические комплексы — 1 894 (+11)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 405 693 (+1 734)

  • крылатые ракеты — 4 896 (+7)

  • корабли / катера — 33

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 119 532 (+494)

  • специальная техника — 4 412 (+5)

Напомним, 7 июня в Курском направлении украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35. Как удалось уничтожить вражеский самолет, в Воздушных силах не сообщили.

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Дата публикации
Количество просмотров
829
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