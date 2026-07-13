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- Украина
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Генштаб сообщил о рекордных потерях РФ - что и сколько "минуснули" ВСУ
Россия продолжает терять живую силу и технику на фронте Украины. За предыдущие сутки украинские защитники уничтожили еще 1600 оккупантов.
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1600 российских военных. Также было уничтожено немало техники.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери России в войне по состоянию на 13 июля 2026 года:
личного состава — около 1 420 690 (+1 600) человек
танков — 12 125 (+5)
боевых бронированных машин — 24 931 (+3)
артиллерийских систем — 45 865 (+58)
РСЗО — 1 929 (+1)
средства ПВО — 1 489 (+4)
самолетов — 437
вертолетов — 353.
наземные робототехнические комплексы — 1 894 (+11)
БпЛА оперативно-тактического уровня — 405 693 (+1 734)
крылатые ракеты — 4 896 (+7)
корабли / катера — 33
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 119 532 (+494)
специальная техника — 4 412 (+5)
Напомним, 7 июня в Курском направлении украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35. Как удалось уничтожить вражеский самолет, в Воздушных силах не сообщили.