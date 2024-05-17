Генштаб убеждает, что ситуация в Волчанске – контролируемая, но враг продолжает попытки прорвать оборону

В общем, ситуация на фронте контролируемая Силами обороны.
Стала известна оперативная информация по состоянию на 23.30 16.05.2024 по поводу российского вторжения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Силы обороны продолжают решать задачи по отражению широкомасштабной вооруженной злости русской федерации. Вдоль линии фронта продолжаются бои.
С начала суток произошло 114 боевых столкновений, пять из которых еще продолжаются.
Российские оккупанты нанесли четыре ракетных, с применением семи ракет, и 70 авиационных ударов, применили 431 дрон-камикадзе, совершили почти 2800 обстрелов позиций наших войск.
- На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений. Нашими воинами отражены восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении Шебекино – Волчанск.
- Ситуация в населенном пункте Волчанск – контролируемая. По состоянию на сегодняшний день с начала текущих суток потери противника на Харьковском направлении составили 160 оккупантов из личного состава и 21 единица вооружения и военной техники.
- На Купянском направлении Силами обороны успешно отражены шесть атак противника. В отдельных районах наши войска проводят мероприятия по улучшению тактического положения.
- Еще одно боевое столкновение продолжается на направлении Крахмальное – Берестово. Ситуация контролируется.
- На Лиманском направлении противник восемь раз тщетно пытался прорвать оборону наших войск.
- На Северском направлении отражены четыре атаки противника. Продолжается бой на направлении Берестово – Выемка. В ходе оборонительных действий потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.
- На Краматорском направлении отражены 13 попыток прорвать оборону наших войск.
- Две атаки врага наши защитники отбивают на направлениях Бахмут – Клещиевка, Опросное – Андреевка. Ситуация контролируется.
- На Покровском направлении произошло 35 атак противника. На отдельных участках в ходе боев в результате интенсивного огневого воздействия и штурмовых действий противника Силы обороны совершили перегруппировку.
- Боевые действия продолжаются в районе населенного пункта Новоалександровка.
- На Кураховском направлении противник предпринял 12 попыток прорвать оборону наших войск. В ходе боев потери позиций не допущены.
- На Времивском направлении противник предпринял девять безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение в районах населенных пунктов Южная Шахта №1, Урожайное и Старомайорское. Ситуация контролируется.
- На Приднепровском направлении Силы обороны отразили девять атак противника на направлении Олешковские Пески – Крынки. В ходе боев, противник успеха не имел, потерь позиций не допущен.
В целом ситуация на фронте контролируемая Силами обороны, существенных изменений в ситуации не произошло.
"Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонных рубежей и позиций, наносят оккупантам ощутимые потери, наращивают инициативу там, где это возможно. Приближаем Победу вместе! Слава Украине!", — говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, по данным ГУР, РФ может начать новое наступление в Сумской области. По последней информации от украинской разведки, Россия накопила у границы с Сумской областью 11,5 тысячи военнослужащих.
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