Генштаб убеждает, что ситуация в Волчанске – контролируемая, но враг продолжает попытки прорвать оборону

В общем, ситуация на фронте контролируемая Силами обороны.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 23.30 16.05.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Силы обороны продолжают решать задачи по отражению широкомасштабной вооруженной злости русской федерации. Вдоль линии фронта продолжаются бои.

С начала суток произошло 114 боевых столкновений, пять из которых еще продолжаются.

Российские оккупанты нанесли четыре ракетных, с применением семи ракет, и 70 авиационных ударов, применили 431 дрон-камикадзе, совершили почти 2800 обстрелов позиций наших войск.

На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений. Нашими воинами отражены восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении Шебекино – Волчанск.

произошло 10 боевых столкновений. Нашими воинами отражены восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении Шебекино – Волчанск. Ситуация в населенном пункте Волчанск – контролируемая. По состоянию на сегодняшний день с начала текущих суток потери противника на Харьковском направлении составили 160 оккупантов из личного состава и 21 единица вооружения и военной техники.

На Купянском направлении Силами обороны успешно отражены шесть атак противника. В отдельных районах наши войска проводят мероприятия по улучшению тактического положения.

Силами обороны успешно отражены шесть атак противника. В отдельных районах наши войска проводят мероприятия по улучшению тактического положения. Еще одно боевое столкновение продолжается на направлении Крахмальное – Берестово. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении противник восемь раз тщетно пытался прорвать оборону наших войск.

противник восемь раз тщетно пытался прорвать оборону наших войск. На Северском направлении отражены четыре атаки противника. Продолжается бой на направлении Берестово – Выемка. В ходе оборонительных действий потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.

отражены четыре атаки противника. Продолжается бой на направлении Берестово – Выемка. В ходе оборонительных действий потери позиций не допущены, ситуация контролируемая. На Краматорском направлении отражены 13 попыток прорвать оборону наших войск.

направлении отражены 13 попыток прорвать оборону наших войск. Две атаки врага наши защитники отбивают на направлениях Бахмут – Клещиевка, Опросное – Андреевка. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении произошло 35 атак противника. На отдельных участках в ходе боев в результате интенсивного огневого воздействия и штурмовых действий противника Силы обороны совершили перегруппировку.

произошло 35 атак противника. На отдельных участках в ходе боев в результате интенсивного огневого воздействия и штурмовых действий противника Силы обороны совершили перегруппировку. Боевые действия продолжаются в районе населенного пункта Новоалександровка.

На Кураховском направлении противник предпринял 12 попыток прорвать оборону наших войск. В ходе боев потери позиций не допущены.

противник предпринял 12 попыток прорвать оборону наших войск. В ходе боев потери позиций не допущены. На Времивском направлении противник предпринял девять безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение в районах населенных пунктов Южная Шахта №1, Урожайное и Старомайорское. Ситуация контролируется.

противник предпринял девять безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение в районах населенных пунктов Южная Шахта №1, Урожайное и Старомайорское. Ситуация контролируется. На Приднепровском направлении Силы обороны отразили девять атак противника на направлении Олешковские Пески – Крынки. В ходе боев, противник успеха не имел, потерь позиций не допущен.

В целом ситуация на фронте контролируемая Силами обороны, существенных изменений в ситуации не произошло.

"Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонных рубежей и позиций, наносят оккупантам ощутимые потери, наращивают инициативу там, где это возможно. Приближаем Победу вместе! Слава Украине!", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, по данным ГУР, РФ может начать новое наступление в Сумской области. По последней информации от украинской разведки, Россия накопила у границы с Сумской областью 11,5 тысячи военнослужащих.

Читайте также: