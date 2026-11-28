Оккупанты / © Associated Press

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Силы обороны Украины продолжают наносить урон личному составу, вооружению, военной технике и средствам обеспечения противника.

Об этом сообщает Генштаб.

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Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 28 ноября 2026 года составляют:

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около 1 650 986 (+2825) человек

танки — 12 517 (+3)

боевые бронированные машины — 26 038 (+35)

артиллерийские системы — 52 900 (+42)

РСЗО — 2312 (+6)

средства ПВО — 1782 (+10)

самолеты — 456

вертолеты — 356

наземные робототехнические комплексы — 3253 (+10)

БпЛА оперативно-тактического уровня — 623 676 (+1359)

крылатые ракеты — 5278

корабли и катера — 36

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 181 327 (+575)

специальная техника — 4958 (+7)

Потери РФ в войне против Украины — что известно

В конфиденциальных данных Росстата зафиксировано 11 335 смертей людей с иностранным гражданством или местом рождения за пределами России, связанных с войной против Украины. Записи охватывают выходцев из почти 100 стран, пишет Bloomberg.

Смерти зарегистрированы в период с 24 февраля 2022 года до конца августа 2026-го. Связь с войной определяли по соответствующим кодам или упоминаниям в документах о «военной операции», обстрелах или дронах.

Генсек НАТО Рютте сообщал, что Россия в последние несколько месяцев ежемесячно теряет в Украине более 40 тысяч военных погибшими и тяжелоранеными. По предварительным данным, в октябре этот показатель мог превысить 50 тысяч.

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