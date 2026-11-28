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- Украина
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Генштаб ВСУ опубликовал потери России: таких цифр давно уже не было
За прошедшие сутки российская армия потеряла 2825 военных, 10 средств ПВО, шесть РСЗО, 42 артсистемы и другую технику.
Силы обороны Украины продолжают наносить урон личному составу, вооружению, военной технике и средствам обеспечения противника.
Об этом сообщает Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 28 ноября 2026 года составляют:
около 1 650 986 (+2825) человек
танки — 12 517 (+3)
боевые бронированные машины — 26 038 (+35)
артиллерийские системы — 52 900 (+42)
РСЗО — 2312 (+6)
средства ПВО — 1782 (+10)
самолеты — 456
вертолеты — 356
наземные робототехнические комплексы — 3253 (+10)
БпЛА оперативно-тактического уровня — 623 676 (+1359)
крылатые ракеты — 5278
корабли и катера — 36
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 181 327 (+575)
специальная техника — 4958 (+7)
Потери РФ в войне против Украины — что известно
В конфиденциальных данных Росстата зафиксировано 11 335 смертей людей с иностранным гражданством или местом рождения за пределами России, связанных с войной против Украины. Записи охватывают выходцев из почти 100 стран, пишет Bloomberg.
Смерти зарегистрированы в период с 24 февраля 2022 года до конца августа 2026-го. Связь с войной определяли по соответствующим кодам или упоминаниям в документах о «военной операции», обстрелах или дронах.
Генсек НАТО Рютте сообщал, что Россия в последние несколько месяцев ежемесячно теряет в Украине более 40 тысяч военных погибшими и тяжелоранеными. По предварительным данным, в октябре этот показатель мог превысить 50 тысяч.