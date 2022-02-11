Генштаб ВСУ показал карту размещения вооружения боевиков: танки врага все ближе к линии разграничения

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
За прошедшие сутки, 10 февраля, выявлено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 148 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В частности , в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса", размещено 118 единиц вооружения и военной техники, из них:
- с нарушением линии отвода в районах:
Терновое (57 км от линии столкновения) – РСЗО (1 единица); самоходные гаубицы (10 единиц);
- с нарушением районов хранения в районах:
Покровка (36 км от линии столкновения) – танки (17 единиц);
Терновое (57 км от линии столкновения) – танки (58 единиц);
- военное присутствие в зоне безопасности в районах:
Покровка (36 км от линии столкновения) – ББМ (17 единиц);
Терновое (57 км от линии столкновения) – ББМ (15 единиц).
В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса", размещено 30 единиц вооружения и военной техники, из них:
- с нарушением районов хранения в районе:
Круглик (31 км от линии столкновения) – танки (27 единиц);
- военное присутствие в зоне безопасности в районе:
Смелое (31 км от линии столкновения) – БМП (3 единицы).
"Зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о систематическом создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения", – говорится в сообщении ведомства.
Тем временем ночью завершилась встреча в "нормандском формате", длившаяся девять часов. Советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встречались в Берлине. Договориться о совместном документе по результатам встречи не смогли.
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