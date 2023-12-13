Генштаб за бюджетные средства покупал дорогие иконы, шахматы и Apple Watch – Слідство.Інфо

По информации журналистов, в течение 2023 года Генштаб ВСУ покупал дорогие итальянские шахматы, смартчасы Apple Watch, иконы и наборы хрустальной посуды.

За 2023 финансовое управление Генштаба ВСУ провело 116 закупок на общую сумму почти 10 млн грн. В частности, были приобретены итальянские шахматы, смартчасы Apple Watch хрустальная посуда и иконы.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

Иконы

Как выяснилось в издании, Генштаб ВСУ в 2023 году дважды покупал иконы. Согласно заключенному договору, Генштаб заплатил 36,5 тыс. грн за три иконы в серебряном убранстве: "Георгия Победоносца", "Неопалимая Купина" и "Святого Николая".

В следующий раз покупали уже четыре иконы Рубниковича за 48,4 тыс. грн. Это были иконы на медной основе с посеребренным покрытием, позолотой и холодной эмалью "Ангела Хранителя", "Георгия Победителя", Божией Матери "Семистрельной" и "Казанской".

Генштаб заказал за 13,4 тыс. грн икону Божией Матери "Казанская", сделанную в Троицкой мастерской. На сайте этой мастерской можно найти подобную икону за 2,9 тыс. грн.

Икона Божией Матери "Казанская"/Фото: kupola.kiev.ua

Заметим, что Казанская икона Божией Матери считается одной из главных святынь РФ. В день ее празднования оккупанты также празднуют так называемый "День народного единства".

Шахматы

Кроме того, для Генштаба закупили еще шахматы за 39,4 тыс. грн. Речь идет о дорогих итальянских шахматах "Римляне" и двух различных комплектациях набора "Наполеон".

Итальянские шахматы/Фото Розетка

Часы и посуда

В 2023 году для Генштаба провели 20 различных закупок наградных часов. На это потратили 3,9 млн. грн., из которых 1,1 млн. — на покупку смартчасов. К примеру, 30 июня 2023-го Генштаб ВСУ купил 21 Apple Watch за 290 тыс грн.

Еще почти 70 тысяч гривен потратили на 10 наборов хрустальной посуды, сообщают журналисты.

Издание направило официальные запросы в Генштаб ВСУ с просьбой прокомментировать эти закупки, однако ответа пока не получило.

Ранее сообщалось, что в одной из воинских частей аудит Минобороны разоблачил аферу по отмыванию почти 40 млн гривен.

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