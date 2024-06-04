Генштаб заявил о ракетных ударах по Крыму и России: затем сообщение было удалено

Кроме того, воздушные силы поразили два состава боеприпасов врага.
Во вторник, 4 июня, украинские Силы обороны ударили ракетами по паромной переправе во временно аннексированном Крыму и нефтяном терминале на территории России.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Впрочем, впоследствии эта информация была удалена.
"Уже с началом этих суток наши ракетные войска нанесли успешные удары по паромной переправе во временно оккупированном Крыму и нефтяном терминале в Краснодарском крае", — говорится в сообщении.
Кроме того, за прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО, одно артиллерийское средство и два состава боеприпасов противника.
Напомним, "Bild" сообщает, что ВСУ, вероятно, готовятся к атаке по Крымскому мосту. В частности, в конце прошлой недели украинская армия атаковала в Крыму российские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер". Российские источники сообщают, что для ударов по ним использовалось западное оружие – ракеты ATACMS и Storm Shadow.
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