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"Географию ответа определили": Зеленский анонсировал ответ за удар РФ по СБУ
Владимир Зеленский заявил о готовящейся новой операции в ответ на удары РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже определила географию и готовит зеркальный ответ на атаку по зданию СБУ.
Об этом он заявил в соцсетях.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главой СБУ Александром Покладом подготовку украинского ответа на российские удары.
«Географию ответа определили. Время будет выбрано так, чтобы был результат», — отметил Зеленский.
Россия атаковала СБУ в Киеве — что известно
Напомним, в Киеве днем 4 сентября в Шевченковском районе упали обломки дрона. Из-за этого возник пожар на крыше нежилого здания.
Впоследствии стало известно о попадании российского беспилотника в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, расположенном напротив Софийского собора.
Ранее мы писали, что в результате российской атаки днем 4 сентября взрывная волна от вражеского удара распространилась на соседний национальный заповедник «София Киевская», где частично пострадало историческое сооружение.