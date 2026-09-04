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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Географию ответа определили": Зеленский анонсировал ответ за удар РФ по СБУ

Владимир Зеленский заявил о готовящейся новой операции в ответ на удары РФ.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Зеленский

Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже определила географию и готовит зеркальный ответ на атаку по зданию СБУ.

Об этом он заявил в соцсетях.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главой СБУ Александром Покладом подготовку украинского ответа на российские удары.

«Географию ответа определили. Время будет выбрано так, чтобы был результат», — отметил Зеленский.

Россия атаковала СБУ в Киеве — что известно

Напомним, в Киеве днем 4 сентября в Шевченковском районе упали обломки дрона. Из-за этого возник пожар на крыше нежилого здания.

Впоследствии стало известно о попадании российского беспилотника в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, расположенном напротив Софийского собора.

Ранее мы писали, что в результате российской атаки днем 4 сентября взрывная волна от вражеского удара распространилась на соседний национальный заповедник «София Киевская», где частично пострадало историческое сооружение.

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