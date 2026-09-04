"Географию ответа определили": Зеленский анонсировал ответ за удар РФ по СБУ

Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже определила географию и готовит зеркальный ответ на атаку по зданию СБУ.

Об этом он заявил в соцсетях.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главой СБУ Александром Покладом подготовку украинского ответа на российские удары.

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«Географию ответа определили. Время будет выбрано так, чтобы был результат», — отметил Зеленский.

Россия атаковала СБУ в Киеве — что известно

Напомним, в Киеве днем 4 сентября в Шевченковском районе упали обломки дрона. Из-за этого возник пожар на крыше нежилого здания.

Впоследствии стало известно о попадании российского беспилотника в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, расположенном напротив Софийского собора.

Ранее мы писали, что в результате российской атаки днем 4 сентября взрывная волна от вражеского удара распространилась на соседний национальный заповедник «София Киевская», где частично пострадало историческое сооружение.

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