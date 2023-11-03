Гепатит А обнаружили еще в одной области Украины: подробности

В Украине выявляют все большее количество случаев вирусного гепатита А.
В Тернопольской области зафиксирован случай Гепатита А.
Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
"Сегодня у жительницы одной из общин Тернопольщины лабораторно подтвержден вирусный гепатит А", — рассказал он.
Он добавил, что сейчас идет эпидемиологическое расследование и проводятся отборы биоматериала контактных лиц и из внешней среды.
"Пациентка госпитализирована в инфекционное отделение одной из больниц Тернопольщины. Держим ситуацию на контроле", — отметил Труш.
Отметим, по состоянию на четверг, 2 ноября, в Ивано-Франковске госпитализированы восемь пациентов с диагнозом гепатит А.
Вспышка гепатита А в Украине
В Минздраве опровергают фейк о введении карантина из-за гепатита А, который активно распространяется в соцсетях.
Семь жителей Ивано-Франковска попали в областную клиническую инфекционную больницу из-за вспышки гепатита.
В результате вспышки гепатита А в Винницкой области заболели 174 человека.
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