Гепатит А обнаружили еще в одной области Украины: подробности

В Украине выявляют все большее количество случаев вирусного гепатита А.

В Тернопольской области зафиксирован случай Гепатита А.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"Сегодня у жительницы одной из общин Тернопольщины лабораторно подтвержден вирусный гепатит А", — рассказал он.

Он добавил, что сейчас идет эпидемиологическое расследование и проводятся отборы биоматериала контактных лиц и из внешней среды.

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"Пациентка госпитализирована в инфекционное отделение одной из больниц Тернопольщины. Держим ситуацию на контроле", — отметил Труш.

Отметим, по состоянию на четверг, 2 ноября, в Ивано-Франковске госпитализированы восемь пациентов с диагнозом гепатит А.

Вспышка гепатита А в Украине

В Минздраве опровергают фейк о введении карантина из-за гепатита А, который активно распространяется в соцсетях.

Семь жителей Ивано-Франковска попали в областную клиническую инфекционную больницу из-за вспышки гепатита.

В результате вспышки гепатита А в Винницкой области заболели 174 человека.

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