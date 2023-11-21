Гепатит А в Винницкой области: медики предупредили о новой угрозе

Последние две недели фиксируется плато по заболеваемости в регионе, однако это не свидетельствует о том, что гепатит А пошел на убыль.

Ситуация с заболеваемостью гепатитом А 21 ноября в Винницкой области остается стабильной, однако может возникнуть новая волна заболевания.

Об этом сообщил Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА.

Там заявили о стабильности ситуации с заболеваемостью гепатитом А, но об уменьшении количества больных в Винницкой области говорить пока рано.

Сколько больных гепатитом А в Винницкой области

Также читайте В Киевской области зафиксирован случай заболевания вирусным гепатитом А

Так, с начала эпидемиологической ситуации до 21 ноября в области было зарегистрировано 350 сообщений о больных гепатитом А. За последние сутки зафиксировано четыре новых случая. Сейчас на стационарном лечении находятся 34 пациента, девять из них – дети.

"У нас есть один тяжелый пациент. Это 50-летний пациент, который уже месяц находится в больнице. У него много сопутствующих патологий. Под наблюдением семейных врачей находится 516 контактных лиц в домашних очагах", – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко.

Новая волна заболеваемости гепатитом А

"Последние две недели мы наблюдаем плато по заболеваемости. Однако, это не говорит, что гепатит А пошел на убыль. Сейчас как раз тот период, когда по прогнозам эпидемиологов и врачей может быть еще одна волна заболеваемости", — предупредила Бондаренко.

Напомним, 8 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что вспышку гепатита А в Винницкой области удалось локализовать. Он также информировал, что единичные случаи заболевания фиксируются и в других областях Украины, но Минздрав не объединяет их в одну вспышку и не объявляет эпидемию.

Читайте также: