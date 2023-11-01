Гепатит А в Винницкой области: охватит ли вспышка всю Украину

В результате вспышки гепатита А в Винницкой области заболели 174 человека. Источник заражения пока не удалось установить. Вспышка болезни не повлечет за собой эпидемии в стране.

Об этом врачи-инфекционисты рассказали в комментарии "РБК.Украина".

Врач-инфекционист высшей категории Юрий Сухов говорит, что вспышка гепатита может быть. Впрочем, массового распространения вируса среди украинцев не последует. По его словам, большинство людей переболело инфекцией, не зная этого. Кроме того, иммунитет в 99% случаев – пожизненный.

"Вспышка безмолвно может быть, потому что гепатит А — это РНК-содержащий вирус и в окружающей среде он сохраняется месяцами. Он устойчив к низким температурам и передается теми же путями, что и кишечные инфекции. Уничтожить его в природной среде невозможно", — объясняет врач. .

Инфекционист Сергей Федорков также считает, что вспышка гепатита А на Винничине не повлечет за собой эпидемии. По его словам, о потенциальной угрозе соседним областям можно будет говорить, когда точно найдут источник инфекции.

"Потенциально такие вспышки могут быть в любом регионе нашей страны, если инфекционный агент попадет в водоемы и приведет к значительному количеству случаев среди закрытых коллективов в школах, садах, вузах. Эта вспышка не охватит всю страну, поэтому за это не нужно волноваться", – говорит Федорков.

Федоркив считает, что возникшая ситуация заставит людей поинтересоваться качеством воды и продуктов у себя в регионе.

Как сообщалось, из-за вспышки гепатита А в Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию. Там усиливаются противоэпидемические меры. Ведь эпидемическая статистика показывает, что источник инфицирования продолжает существовать.

Напомним, более недели назад стало известно, что в Виннице вспышка опасного заболевания — гепатита А. Сначала в Минздраве информировали о 60 людях. Впрочем, количество инфицированных растет. В настоящее время, кроме Винницы, вирус гепатита А обнаружили еще в пяти общинах области

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вспышка гепатита А в Виннице! Детей уже перевели на дистанционное обучение

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