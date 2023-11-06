Гепатит А: вспышка зафиксирована только в Винницкой области, в остальных областях — единичные случаи

Каждый случай в отдельности расследуют специалисты центров контроля и профилактики болезней.

В Винницкой области зафиксировали вспышку вирусного гепатита А, в остальных областях — единичные случаи, не имеющие общей эпидемиологической связи.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В период с 17 октября по 6 ноября в Винницкой области подтверждено 245 случаев гепатита А, 182 человека попали в больницы: 128 (среди которых 24 ребенка) прошли лечение и их выписали, еще 54 пациента остаются в медучреждениях.

Единственный источник распространения заболевания до сих пор не обнаружили. Всех людей, контактировавших с больными, вакцинируют.

"Количество как госпитализированных, так и новых случаев в Винницкой области уменьшается, что говорит об эффективности противоэпидемических мер и контроле над вспышкой", — отметил Кузин.

В Винницкой области против вирусного гепатита А уже вакцинировано 597 человек, среди которых 549 медиков и 48 контактных людей (родных и близких пациентов с подтвержденным диагнозом).

Что известно о вспышке гепатита А

24 октября в Виннице зафиксирована вспышка вирусного гепатита А в одном из районов города. Там подтверждены 84 случая болезни. Известно, что заболевание связано с водным путем передачи.

25 октября городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций признала вспышку заболевания вирусным гепатитом А чрезвычайной ситуацией. Глава Минздрава сообщил, что в область доставили команду специалистов.

28 октября в Винницкую область прибыла команда Минздрава во главе с Игорем Кузиным, чтобы изучить ситуацию на месте и принять все необходимые меры для установления источника инфицирования.

Сейчас, кроме случая в Тернопольской области, в Украине зафиксировано 120 человек с подтвержденным диагнозом и 13 с подозрением на гепатит А.

По состоянию на 6 ноября случаи гепатита А зафиксированы в следующих областях:

Тернопольская (1 случай)

Закарпатская (11 случаев)

Днепропетровская (3 случая)

Ивано-Франковская (12 случаев)

Что такое гепатит А

Гепатит А – это острое заболевание печени, вызванное вирусом гепатита А (ВГА). В отличие от других видов гепатита, таких как B или C, гепатит A не приводит к хроническому заболеванию печени. Однако он может вызвать изнурительные симптомы и острую печеночную недостаточность, которая может привести к летальному исходу.

Симптомы вирусного гепатита А

Гепатит А начинается симптомами как в случае ОРВИ или коронавируса: лихорадка, слабость, усталость, ломота в мышцах.

Впоследствии появляются диарея, рвота, потемнение мочи, кал белого цвета, пожелтение кожи и белков глаз, боли в правой стороне.

Чтобы не заразиться гепатитом А нужно:

тщательно и систематически мыть руки с мылом

тщательно мыть овощи и фрукты, желательно в горячей воде пользоваться одноразовыми бумажными салфетками и полотенцами для вытирания рук

воду для питья, например, из колодца, нужно кипятить перед употреблением.

Профилактика и лечение

Специфического лечения гепатита А нет. В большинстве случаев заболевание проходит само собой со временем, когда иммунная система организма борется с вирусом. При тяжелых симптомах может потребоваться госпитализация для контроля функции печени и предотвращения осложнений.

Лучшей профилактической защитой от гепатита А является вакцинация. Вакцина против гепатита А безопасна и эффективна, обычно вводится в двух дозировках с интервалом 6-18 месяцев.

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