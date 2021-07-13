Геращенко рассказал, кто стрелял в 9-летнего ребенка в Житомирской области

Ребенка в столицу доставили вертолетом сотрудники ГСЧС.
В 9-летнего Данила, которого вертолетом доставили в больницу Киева с огнестрельным ранением, вполне вероятно выстрелил военнослужащий, знакомый отца ребенка.
Об этом на своей странице в соцсети написал заместитель министра МВД Анатон Геращенко.
"С большой вероятностью виновником этой трагедии стал знакомый отца ребенка, военнослужащий, который накануне приехал в гости и в состоянии алкогольного опьянения из табельного оружия выстрелил в ребенка. Сейчас он задержан полицией и содержится в следственном изоляторе. Ему инкриминируется нанесение мальчику тяжких телесных повреждений", — отметил Геращенко.
По его словам, сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали перелом позвоночника. Доставили в столицу мальчика сотрудники ГСЧС, которые сегодня как раз проходили тактико-совместные учения в Ровенской области.
"В Новоград-Волынском вертолет совершил посадку на стадионе рядом с районной больницей. И впервые вертолет сел рядом с больницей "ОХМАДИТ" на киевском стадионе "Старт", что ускорило доставку мальчика на операционный стол на 20—25 минут по сравнению с тем, если бы воздушное судно село в Жулянах", — добавил замминистра МВД.
Напомним, что малыш в столице проходит дообследование, чтобы не только спасти жизнь, но и уменьшить вред от повреждений.