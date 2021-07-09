Геращенко рассказал, почему полиция стояла на стороне кредиторов при штурме квартиры "голосеевского" стрелка

По его словам, раненный полицейский может остаться инвалидом.
Государство защищает права должника и кредитора, а полиция сопровождает взыскания долга с заемщика.
Об этом заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Когда кто-то 13 лет назад взял в долг деньги и не пустил (в квартиру, — ред.) за эти долги, то государство должно обеспечивать права должника и кредитора. Кредитор имеет право получить то имущество, за которое ему не выплатили долг. А полиция должна сопровождать подобного рода действия", — рассказал Антон Геращенко.
Он также подчеркнул, что полицейский, в которого через дверь выстрелил "голосеевский" стрелок, практически остался инвалидом.
"Никому не позволено стрелять в полицейских. Если ты берешь кредит, то, пожалуйста, плати за него", — добавил замминистра МВД.
Напомним, что в Сети появилось видео выстрела в полицейского. На кадрах видно, как патрульный полицейский закрывает ячейку в то время, как другой человек болгаркой пытается срезать двери. После чего изнутри квартиры раздается выстрел.