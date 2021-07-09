Геращенко рассказал, почему полиция стояла на стороне кредиторов при штурме квартиры "голосеевского" стрелка

Геращенко рассказал, почему полиция стояла на стороне кредиторов при штурме квартиры "голосеевского" стрелка

По его словам, раненный полицейский может остаться инвалидом.

Государство защищает права должника и кредитора, а полиция сопровождает взыскания долга с заемщика.

Об этом заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Когда кто-то 13 лет назад взял в долг деньги и не пустил (в квартиру, — ред.) за эти долги, то государство должно обеспечивать права должника и кредитора. Кредитор имеет право получить то имущество, за которое ему не выплатили долг. А полиция должна сопровождать подобного рода действия", — рассказал Антон Геращенко.

Он также подчеркнул, что полицейский, в которого через дверь выстрелил "голосеевский" стрелок, практически остался инвалидом.

"Никому не позволено стрелять в полицейских. Если ты берешь кредит, то, пожалуйста, плати за него", — добавил замминистра МВД.

Напомним, что в Сети появилось видео выстрела в полицейского. На кадрах видно, как патрульный полицейский закрывает ячейку в то время, как другой человек болгаркой пытается срезать двери. После чего изнутри квартиры раздается выстрел.

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