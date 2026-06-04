"Герасимов изрядно вливает ерунду": ЦПИ высмеял заявления Путина о “продвижении” на фронте

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов / © Getty Images

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Заявления российского руководителя Владимира Путина по поводу якобы ежедневного продвижения войск РФ в Запорожской области являются дезинформацией от начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил об этом 4 июня.

Он резко отреагировал на заявление российского диктатора о ежедневном «километровом продвижении» в Запорожской области.

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По словам Коваленко, такие заявления могут свидетельствовать о том, что российское военное руководство представляет Кремлю искаженную информацию о ситуации на фронте.

«Судя по „осведомленности“ Путина о фронте и заявлениях о ежедневном „километровом продвижении“ в Запорожской области, можно заключить, что Герасимов изрядно вливает Путину в уши дурака и постоянно лжет», — написал он.

Коваленко также иронически вспомнил предыдущие российские заявления о якобы захвате украинских городов.

«В стиле „взяли Купянск“», — добавил руководитель ЦПИ.

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По его мнению, удивляет, что Кремль продолжает полагаться исключительно на внутренние доклады, игнорируя реальную информацию.

«Это каким фантомасом нужно быть, чтобы не пользоваться интернетом, а только лживыми сводками», — отметил Коваленко.

Напомним, Герасимов докладывал Путину о захвате, в т.ч. Купянская еще в ноябре 2025 года. Но оккупантам до сих пор не удалось взять город под свой контроль.

Также добавим, что 4 июня среди многочисленных заявлений, сделанных Путином, было и то, что его армия захватила всю Луганщину и более 80% Донетчины.

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