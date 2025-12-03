Герасимов лжет Путину: украинские военные опровергли заявления о "прорыве" оккупантов в Лимане

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий / © скриншот с видео

Российская пропаганда выдает желаемое за действительное и отчитывается об успехах на фронте , которые существуют только в воображении оккупантов. Начальник генерального штаба армии РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о «прорыве» обороны в Донецкой области в районе Лимана. Однако украинские военные, держащие там позиции, официально опровергают эту информацию.

Об этом сообщил Третий армейский корпус в своем Telegram-канале.

Реальность на поле боя: 40 штурмов каждый день

По словам командира корпуса, бригадного генерала Андрея Билецкого, оборону на этом направлении прочно удерживают 63-я отдельная механизированная бригада и подразделения 60-й ОМБр. Никакого захвата Лимана или прорыва обороны не произошло.

Военный отметил, что интенсивность боев остается очень высокой, но ситуация контролируемая.

"Подразделения корпуса отбивают около 40 вражеских штурмов в день на подступах к Лиману и не позволяют противнику зайти в город", - подчеркнул Андрей Белецкий.

За последний месяц оккупанты предприняли десяток попыток проникнуть на окраины города малыми группами инфильтрации. Каждая из этих попыток завершилась для врага фатально – группы были ликвидированы или взяты в плен.

«Помощь» от военкоров и крах Герасимова

Украинские военные рассказали о показательном случае. Один из пленных россиян на видео «поблагодарил» российского военкора за то, что тот «слив» их позиции в Telegram. Благодаря этому украинские бойцы оперативно обнаружили вражескую группу. Часть окупантов уничтожили на месте, а «герою» видео удалось выжить и попасть в плен.

Командир 63-й ОМБр полковник Павел Юрчук резко прокомментировал действия российского командования, пытающегося прикрыть свои провалы фейковыми отчетами.

«За четыре года Герасимов „сжег“ свою армию, не взяв под полный контроль ни одной украинской области. Поэтому пока наши подразделения подавляют в зародыше любые попытки РФ приблизиться к Лиману, он докладывает Путину о не существующих успехах», — подытожил полковник.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг сообщение Bild, что Россия захватила Покровск . Ситуация в городе сложная, но украинские подразделения контролируют ключевые районы и препятствуют наступлению врага.