Герасимов "освободил" населенный пункт, до которого оккупанты даже не дошли: реакция ВСУ (карты)

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сбрызгал о захвате Купянска-Узлового / © Associated Press

Российское военное руководство продолжает жить в вымышленной реальности. На этот раз начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о якобы захвате стратегически важного поселка Купянск-Узловой в Харьковской области.

Украинские военные мгновенно отреагировали на этот фейк, опубликовав официальное заявление на канале Группировки объединенных сил.

Реакция ВСУ: «Помогут наркологи»

В Вооруженных силах подчеркнули, что заявления окупантов не имеют ничего общего с реальностью.

«Купянск-Узловой не только не находится под контролем захватчиков, но даже не прилегает к непосредственной линии столкновения», — говорится в сообщении.

Военные не удержались от иронии, комментируя «успехи» врага:

«Группировка объединенных сил не прекращает удивляться способности российских генералов не только преувеличивать свои достижения, но и придумывать их с нуля. Напомним, что согласно нормам международного гуманитарного права в украинском плену можно получить квалифицированную помощь врачей-специалистов, в том числе и наркологов».

Что говорят карты и аналитики

По данным «Агентство. Новости», Герасимов сделал это заявление во время инспекции группировки войск «Запад». Он утверждал, что поселок «освобожден», а войска РФ там «производят зачистку».

Однако объективные данные свидетельствуют о другом:

По карте DeepState, расстояние от Купянска-Узлового до ближайших позиций россиян составляет не менее 10 км по прямой.

© Deepstatemap

Аналитики Blackbird и американского Института изучения войны (ISW) подтверждают: населенный пункт полностью находится под контролем Украины, и к нему не подобралась даже «серая зона».

Карта BlackBird

Карта Института изучения войны

Шок даже в Z-пабликах

Ложь Герасимова оказалась настолько очевидной, что ее не смогли проигнорировать даже российские пропагандисты.

Z-каналы, обычно поддерживающие агрессию, признали недостоверность слов своего начальника Генштаба.

«Мы, наверное, пойдем покурим после такого красивого доклада. Молча», — отреагировал один из популярных российских военкоров. Другие же назвали это «украшениями» (рисованием несуществующих побед на карте), вводящим в заблуждение руководство Кремля.

Напомним, Купянск-Узловой расположен примерно в пяти километрах южнее Купянска. Герасимов докладывал Путину о захвате Купянска еще в ноябре 2025 года. Но оккупантам до сих пор не удалось взять город под свой контроль