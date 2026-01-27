- Дата публикации
Герасимов "освободил" населенный пункт, до которого оккупанты даже не дошли: реакция ВСУ (карты)
В ВСУ прокомментировали очередные заявления Герасимова об «успехах» на фронте, отметив, что начальнику российского Генштаба «нужен нарколог».
Российское военное руководство продолжает жить в вымышленной реальности. На этот раз начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о якобы захвате стратегически важного поселка Купянск-Узловой в Харьковской области.
Украинские военные мгновенно отреагировали на этот фейк, опубликовав официальное заявление на канале Группировки объединенных сил.
Реакция ВСУ: «Помогут наркологи»
В Вооруженных силах подчеркнули, что заявления окупантов не имеют ничего общего с реальностью.
«Купянск-Узловой не только не находится под контролем захватчиков, но даже не прилегает к непосредственной линии столкновения», — говорится в сообщении.
Военные не удержались от иронии, комментируя «успехи» врага:
«Группировка объединенных сил не прекращает удивляться способности российских генералов не только преувеличивать свои достижения, но и придумывать их с нуля. Напомним, что согласно нормам международного гуманитарного права в украинском плену можно получить квалифицированную помощь врачей-специалистов, в том числе и наркологов».
Что говорят карты и аналитики
По данным «Агентство. Новости», Герасимов сделал это заявление во время инспекции группировки войск «Запад». Он утверждал, что поселок «освобожден», а войска РФ там «производят зачистку».
Однако объективные данные свидетельствуют о другом:
По карте DeepState, расстояние от Купянска-Узлового до ближайших позиций россиян составляет не менее 10 км по прямой.
Аналитики Blackbird и американского Института изучения войны (ISW) подтверждают: населенный пункт полностью находится под контролем Украины, и к нему не подобралась даже «серая зона».
Шок даже в Z-пабликах
Ложь Герасимова оказалась настолько очевидной, что ее не смогли проигнорировать даже российские пропагандисты.
Z-каналы, обычно поддерживающие агрессию, признали недостоверность слов своего начальника Генштаба.
«Мы, наверное, пойдем покурим после такого красивого доклада. Молча», — отреагировал один из популярных российских военкоров. Другие же назвали это «украшениями» (рисованием несуществующих побед на карте), вводящим в заблуждение руководство Кремля.
Напомним, Купянск-Узловой расположен примерно в пяти километрах южнее Купянска. Герасимов докладывал Путину о захвате Купянска еще в ноябре 2025 года. Но оккупантам до сих пор не удалось взять город под свой контроль