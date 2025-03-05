Германия экстрадировала в Украину чиновника из Полтавщины: что ему грозит

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Германия экстрадировала в Украину экс-заместителя руководителя налоговой Полтавщины. Бывшего чиновника разыскивали более двух лет.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Правоохранители Германии задержали экс-заместителя руководителя ГУ ГНС Полтавщины в декабре 2024 года, а 3 марта 2025-го его экстрадировали в Украину. Мужчину подозревают в содействии полтавскому предприятию в уклонении от уплаты 1,3 млн грн налога.

По данным следствия, вместе с коллегами он инициировал внеплановую проверку, сфальсифицировал ее результаты и уменьшил сумму налоговых обязательств.

"Узнав об осуществлении досудебного расследования по указанному факту чиновник выехал за пределы Украины во избежание уголовной ответственности. В связи с этим в августе 2023 года он был объявлен в международный розыск", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи ГБР избирают задержанному меру пресечения. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили 55-летнего мужчину, который в видеочатах распространял информацию об украинских военных и оборонных объектах.

Читайте также: