Германия готовит тысячи украинских спецназовцев для контрнаступления — СМИ

Украина готовится к масштабному контрнаступлению против российских оккупантов. Подготовиться к предстоящей операции помогает Германия.

Украинских спецназовцев готовят к предстоящему контрнаступлению более чем в десятке пунктов Бундесвера в Германии.

Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Кроме медицинской подготовки и тренировок с тяжелой техникой, в частности танками Leopard 2 и Panzerhaubitze 2000, Бундесвер также готовит специализированных украинских солдат. Их обучают ведению локальных и городских боев – это особенно важно для планового отвоевания оккупированных городов.

Поскольку работа в густонаселенных районах требует специальных навыков, бои часто происходят на очень короткой дистанции и на нескольких уровнях, а опасность мин-ловушек особенно высока. Поэтому Германия тренирует украинских военных именно навыкам ближнего боя.

Один из участников тренировок рассказал, что бои в Бахмуте сегодня настолько интенсивны, что однажды ему с собратьями пришлось биться с врагом, который был за соседней стеной.

Чтобы повысить шансы украинцев на победу, немецкие специалисты также учат украинских защитников атакам вражеских окопов, ведь российские оккупанты вырыли длинные траншеи, а во многих местах построили укрепление в ожидании украинского наступления. Кроме того, Бундесвер учит украинцев выживанию в тылу врага.

Всего в Германии готовятся более тысячи украинских военных, в том числе сотни воинов осваивают работу с танками Leopard 1, около 100 которых должны усилить украинскую армию уже до конца года.

Напомним, немецкий таблоид Bild также сообщил, что Украина готовит боевых байдарщиков, которые будут вовлечены в контрнаступление для форсирования Днепра. К этому привлечены немецкие специалисты.

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