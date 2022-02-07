Германия направила Украине письмо о намерении передать 5 тыс. защитных шлемов — Резников

Министр обороны надеется на положительное решение по другим запросам из Украины.

Германия намерена передать Украине пять тысяч защитных шлемов для военных.

Об этом написал в Twittrer министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, Украина получила официальный документ. "Получено официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5000 шлемов, о котором сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт", — написал Резников.

Министр обороны выразил благодарность госпоже посол Германии Анке Фельдгузен за ее работу. Резников также выразил надежду на положительное решение по другим запросам из Украины и разблокированию закупок через Агентство НАТО по поддержке и поставке.

Как сообщалось, Германия отказывается предоставлять Украине оружие. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию прошлой власти и не будет поставлять оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такое решение страны и отметил, что не желает "Германии чувствовать то, что чувствуем мы", когда Россия взыскала 130 тыс. военных к украинским границам.

Замглавы парламентской фракции Свободной демократической партии (ВДП) Германии Александер Ламбсдорфф объяснил это тем, что страна пытается урегулировать конфликт между Украиной и Россией дипломатическим путем.

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