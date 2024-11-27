Германия назвала страну, являющуюся "главной мишенью" гибридных атак РФ

Генерал отмечает, что сейчас нет мира между Россией и Западной Европой.

Германия сейчас является главной целью гибридных атак агрессора России из-за ее роли в поддержке Украины.

Об этом заявил руководитель спецштаба по Украине при Минобороны ФРГ, генерал Кристиан Фрейдинг в комментарии "ЕП".

"Мы полностью осознаем, что, с российской точки зрения, сейчас нет мира между Россией и Западной Европой или Германией. Международное право, по мнению России, больше не действует. Учитывая, что Германия оказывает Украине наибольшую поддержку среди европейских государств, мы являемся главной мишенью для российских гибридных атак, и мы должны быть готовы к этому", – подчеркнул немецкий генерал.

Комментируя катастрофу грузового самолета над Вильнюсом, Фрейдинг сказал, что информации о самой аварии пока слишком мало. Впрочем, это не отменяет факта того, что гибридная война стала инструментом Кремля. Особенно – ввиду предыдущих "почтовых атак" на немецкую логистическую компанию.

Напомним, ранее Кристиан Фрейдинг заявлял, что РФ стремится к 2029 году достичь возможностей для новой агрессии. Отдельно против страны НАТО

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