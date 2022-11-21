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Германия обещает помочь Украине восстановить критическую инфраструктуру

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Германия обещает помочь Украине восстановить критическую инфраструктуру

Фото: Associated Press

Германия поможет Украине выстоять в войне против российских агрессоров

Германия будет помогать Украине в восстановлении объектов критической инфраструктуры, которые терпят удары из-за постоянных российских ракетных атак.

Об этом сообщила глава Министерства развития Германии Свенья Шульце, сообщает ARD.

В частности, Германия готовит поставки генераторов, а также налаживание ремонта магистральных водопроводов, газопроводов и линий электропередач.

"Мы сделаем все возможное, чтобы Украина устояла в этой войне", — добавила Шульце в интервью.

Напомним, ранее сообщалось, что новые ракетные удары могут вызвать более длительные отключения, но пока ситуация имеет шанс улучшиться.

Также мы информировали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на сюжет пропагандистов, в котором они призвали продолжать избивать по критической инфраструктуре.

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Дата публикации
Просмотры
261
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