Германия обещает помочь Украине восстановить критическую инфраструктуру

Германия поможет Украине выстоять в войне против российских агрессоров

Германия будет помогать Украине в восстановлении объектов критической инфраструктуры, которые терпят удары из-за постоянных российских ракетных атак.

Об этом сообщила глава Министерства развития Германии Свенья Шульце, сообщает ARD.

В частности, Германия готовит поставки генераторов, а также налаживание ремонта магистральных водопроводов, газопроводов и линий электропередач.

"Мы сделаем все возможное, чтобы Украина устояла в этой войне", — добавила Шульце в интервью.

Напомним, ранее сообщалось, что новые ракетные удары могут вызвать более длительные отключения, но пока ситуация имеет шанс улучшиться.

Также мы информировали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на сюжет пропагандистов, в котором они призвали продолжать избивать по критической инфраструктуре.

Читайте также: