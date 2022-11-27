Германия передала Украине новую партию военной помощи: что получили ВСУ

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли большегрузные тягачи и автомобили для пограничников.

Германия за прошлую неделю передала для украинских военных партию автомобилей специального назначения.

Об этом говорится на сайте федерального правительства.

Отмечается, Украине предоставили еще 2 большегрузных тягача Oshkosh. Теперь у ВСУ есть уже 10 таких единиц. Кроме того, украинские военные получили 14 автомобилей для пограничной службы, которых ранее отправляли уже 39 единиц.

Еще в Украину должно прибыть 14 гусеничных машин с дистанционным управлением для выполнения задач поддержки. Все эта техника предоставляется не из запасов Бундесвера, а от производителей. В то же время, о способах и времени доставки в Германии молчат по соображениям безопасности.

Общая стоимость индивидуальных лицензий на экспорт вооружений, выданных федеральным правительством в период с 1 января 2022 по 21 ноября 2022 года, составляет 1,637 млрд евро.

Напомним, аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов убежден, что в ближайшее время температура воздуха снизится и проходимость тяжелой техники может улучшиться. Это, в свою очередь, ускорит темпы контрнаступления украинских защитников.

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