Германия передала Украине новую военную помощь: Gepard, запчасти для IRIS-T и другое оборудование

Германия отправила в Украину боеприпасы, а также технику для ЗРК IRIS-T SLM, установки Gepard и другое оборудование.
Немецкое правительство передало Украине новую партию военной помощи.
Об этом стало известно из обновленных данных немецкого правительства.
Так, в новую партию помощи, которую уже доставили в Украину, вошли:
- 6 установок Gepard;
- 3 230 снарядов калибра 155-мм;
- 1 184 дымовых боеприпаса калибра 155-мм;
- мост для мостоукладчика Biber;
- мостоукладчик Biber;
- 5 защищенных автомобилей для защиты границ;
- 10 лазерных целеуказателей для IRIS-T SLM;
- седельный тягач 8x8 HX81;
- четыре полуприцепа;
- 24 192 боеприпаса калибра 40 мм;
- два комплекта запчастей для дронов Vector;
- 10 станций управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM.
Напомним, немецкое правительство вышло из соглашения с Польшей о ремонте украинских танков Leopard, находящихся на польской территории. Берлин выразил недовольство стоимостью ремонта, предложенной польской стороной.
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