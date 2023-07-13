Германия передала Украине новую военную помощь: Gepard, запчасти для IRIS-T и другое оборудование

Германия отправила в Украину боеприпасы, а также технику для ЗРК IRIS-T SLM, установки Gepard и другое оборудование.

Немецкое правительство передало Украине новую партию военной помощи.

Об этом стало известно из обновленных данных немецкого правительства.

Так, в новую партию помощи, которую уже доставили в Украину, вошли:

6 установок Gepard;

3 230 снарядов калибра 155-мм;

1 184 дымовых боеприпаса калибра 155-мм;

мост для мостоукладчика Biber;

мостоукладчик Biber;

5 защищенных автомобилей для защиты границ;

10 лазерных целеуказателей для IRIS-T SLM;

седельный тягач 8x8 HX81;

четыре полуприцепа;

24 192 боеприпаса калибра 40 мм;

два комплекта запчастей для дронов Vector;

10 станций управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM.

Напомним, немецкое правительство вышло из соглашения с Польшей о ремонте украинских танков Leopard, находящихся на польской территории. Берлин выразил недовольство стоимостью ремонта, предложенной польской стороной.

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