Германия передала Украине новую военную помощь, в том числе две IRIS-T

Ранее в Германии планировали передать новые системы ПВО не раньше осени, но теперь прогноз по поставкам изменился.

Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи. В него в частности вошли еще две пусковые установки системы IRIS-T SLS.

Об этом говорится на сайте федерального правительства.

Также Украина получила еще около 5 тысяч снарядов 155-мм калибра, радары GO12 и грузовой транспорт.

Что вошло в новый пакет

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В новый пакет военной помощи от ФРГ вошли:

4539 дымовых боеприпасов 155-мм калибра (ранее Германия передала 12 460 таких снарядов);

10 переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы (ранее было передано восемь единиц);

четыре седельных тягача 8x8 HX81 и пять полуприцепов к ним (ранее 38 и 33 соответственно);

восемь погрузчиков на 15 тонн (ранее 26).

В правительстве Германии отметили, что в текущем году Украина получила от Берлина военной помощи на 5,4 миллиарда евро.

Ранее Германия планировала передать новые системы ПВО не раньше осени, но теперь прогноз по поставкам изменился.

Что нужно знать об IRIS-T

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM – это новая система ПВО средней дальности действия. Ракеты IRIS-T для этого комплекса были усовершенствованы – увеличенная мощность двигателя и головка самонаведения заменена радиолокационной. Дальность работы комплекса составляет до 40 км на расстоянии 20 км по высоте цели и 250 км по выявлению цели по дальности.

Напомним, ВСУ получили важную помощь от Германии и Нидерландов.

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