Германия передаст Украине дополнительные системы ПВО: какие и когда

В Украине есть три немецких системы IRIS-T.

Глава оружейной компании Diehl Defence, производящей зенитно-ракетные комплексы Iris-T SLM, Хельмут Раух, который приехал в Киев вместе с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, анонсировал передачу Украине новых систем ПВО IRIS-T.

Об этом сообщает Bild.

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"Три наши системы уже находятся в Украине, и еще больше будет поставлено в этом году. Следующая — всего через несколько недель", — сказал он.

Это второй визит Хабека в Украину после начала российского вторжения. В последний раз вице-канцлер был в Киеве ровно год назад.

"Если Путин добьется успеха в Украине, он продолжит войну. Поэтому для нашей безопасности и мира в Европе важно, чтобы Украина успешно защищала себя и мы ей помогали", — подчеркнул он.

Напомним, премьер-министр Нидерландов и кандидат на должность генерального секретаря НАТО Марк Рютте сообщил, что его страна может выкупить Patriot для Украины.

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