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Германия передаст Украине зенитные установки Gepard: что еще вошло в новый пакет помощи

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
1430
Время на прочтение
1 мин
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Германия передаст Украине зенитные установки Gepard: что еще вошло в новый пакет помощи

Фото: Bundeswehr

Власти Германии по соображениям безопасности не сообщают сроки доставки вооружения для ВСУ.

Германия передаст Украине новый пакет военной помощи. В него вошли 7 зенитных установок Gepard и 8 надводных беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

Полный список помощи, которую Германия готовит для ВСУ:

  • 7 зенитных установок Gepard;
  • 100 000 аптечек;
  • 3 бронированные мостоукладочные машины BIBER;
  • 8 надводных беспилотников;
  • 12 пограничных машин;
  • 4 тысячи спальных мешков;
  • 30 автомобилей скорой помощи.

Также Украине передадут запчасти, которые нужны для ремонта вертолетов Ми-24.

В немецком правительстве отметили, что по соображениям безопасности не будут сообщать о способах и сроках доставки вооружения.

Поддержка ФРГ

29 ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерениях своего государства продолжать поставку Украине зенитных установок Gepard и работу над этим вопросом.

30 ноября Шольц отметил, что будет поддерживать Украину в борьбе с агрессоркой Россией до победы в войне.

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Дата публикации
Просмотры
1430
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