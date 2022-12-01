Германия передаст Украине зенитные установки Gepard: что еще вошло в новый пакет помощи

Власти Германии по соображениям безопасности не сообщают сроки доставки вооружения для ВСУ.

Германия передаст Украине новый пакет военной помощи. В него вошли 7 зенитных установок Gepard и 8 надводных беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

Полный список помощи, которую Германия готовит для ВСУ:

7 зенитных установок Gepard;

100 000 аптечек;

3 бронированные мостоукладочные машины BIBER;

8 надводных беспилотников;

12 пограничных машин;

4 тысячи спальных мешков;

30 автомобилей скорой помощи.

Также Украине передадут запчасти, которые нужны для ремонта вертолетов Ми-24.

В немецком правительстве отметили, что по соображениям безопасности не будут сообщать о способах и сроках доставки вооружения.

Поддержка ФРГ

29 ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерениях своего государства продолжать поставку Украине зенитных установок Gepard и работу над этим вопросом.

30 ноября Шольц отметил, что будет поддерживать Украину в борьбе с агрессоркой Россией до победы в войне.

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