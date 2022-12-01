Германия передаст Украине зенитные установки Gepard: что еще вошло в новый пакет помощи

Власти Германии по соображениям безопасности не сообщают сроки доставки вооружения для ВСУ.
Германия передаст Украине новый пакет военной помощи. В него вошли 7 зенитных установок Gepard и 8 надводных беспилотников.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.
Полный список помощи, которую Германия готовит для ВСУ:
- 7 зенитных установок Gepard;
- 100 000 аптечек;
- 3 бронированные мостоукладочные машины BIBER;
- 8 надводных беспилотников;
- 12 пограничных машин;
- 4 тысячи спальных мешков;
- 30 автомобилей скорой помощи.
Также Украине передадут запчасти, которые нужны для ремонта вертолетов Ми-24.
В немецком правительстве отметили, что по соображениям безопасности не будут сообщать о способах и сроках доставки вооружения.
Поддержка ФРГ
29 ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерениях своего государства продолжать поставку Украине зенитных установок Gepard и работу над этим вопросом.
30 ноября Шольц отметил, что будет поддерживать Украину в борьбе с агрессоркой Россией до победы в войне.
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